Česká diplomacie se chová jako vazal

6. 12. 2018 / Daniel Veselý

Fascinuje mne, jak se česká diplomacie, zřejmě pod vlivem kontroverzní zprávy BIS o sílících aktivitách ruských a čínských špionů na českém území, ztotožnila s názorem Trumpovy administrativy a vlád ostatních západních zemí, že Rusko porušuje smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF). Celá věc je ale poněkud složitější, neboť podle výzkumníků z akademického časopisu The Bulletin of the Atomic Scientists tuto klíčovou dohodu ze závěrečné fáze studené války porušuje jak Ruská federace, tak Spojené státy. Ono je skutečně irelevantní, když jedna strana obviňuje druhou. Vždy je totiž klíčový posudek nezávislých expertů. Je ovšem šokující, že Černínský palác stojí za Trumpovým rozhodnutím tuto smlouvu jednostranně vypovědět, protože viníkem neblahého stavu je podle USA výlučně Rusko. Člověk nemusí být zrovna zkušeným politologem, aby pochopil, že rozhodnutí Trumpova kabinetu je extrémně riskantní záležitostí. A česká diplomacie opět manifestuje své vazalství vůči Spojeným státům, aniž by si byla vědoma dalekosáhlých důsledků svého rozhodnutí.