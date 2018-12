Grónské ledovce tají nejrychleji za čtyři století

7. 12. 2018

Na povrchu Grónska se každé léto tvoří velké řeky, jimiž rychle odtéká voda z tajících ledovců do oceánu.

Tání kilometrové ledové pokrývky v Grónsku se začalo zrychlovat v polovině 19. století a pak se dramaticky rozjelo ve století 20. a 21. Ukazuje to nový průzkum publikovaný 5. prosince 2018 v časopise Nature. Studie poskytuje nové důkazy o dopadech změny klimatu na tání v Arktidě a globálním vzestupu mořské hladiny.

"Zjistili jsme padesátiprocentní nárůst celkového odtoku vody z tajících ledovců oproti začátku průmyslové éry a třicetiprocentní nárůst oproti 20. samotnému století," říká Sarah Dasová, glacioložka z Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), spoluautorka studie.

Mizení ledu v Grónsku patří k hlavním faktorům způsobujícím globální vzestup mořské hladiny. Studie predikuje, že pokud tání v Grónsku bude dál pokračovat "v bezprecedentním rozsahu", může ještě zrychlit již tak výrazný vzestup mořské hladiny.

Místo aby se Grónsko vyznačovalo postupným nárůstem tání ledovců, spolu s teplotou se tání zrychlí. Proto to co pozorujeme může blednout ve srovnání s tím, co přijde.

I velmi malá změna teploty způsobuje exponenciální nárůst tání. Takže reakce ledovců na lidmi vyvolané oteplování je nelineární.

Podrobnosti v angličtině: ZDE