Události ve Francii ohrožují Evropu

5. 12. 2018





Extremisté po celé Evropě radostně vítají bouře ve Francii, píše komentátorka Natalie Nougayrède. Chaos v liberálních demokraciích je to, co je naplňuje energií. Extremisté usilují o to zmocnit se v květnových volbách do Evropského parlamentu vlády nad Evropou. Uálosti ve Francii nevěstí nic dobrého a jejich význam dosahuje daleko za hranice této země.





Demonstrace ve Francii připomínají události z 6. února 1934. Tehdy prošly Paříží gangy ultrapravicových nacionalistů a střetly se násilně s policií. Zahynulo 15 lidí. Ten den je mytickou událostí pro vznik francouzské ultrapravice.



Macron udělal celou řadu chyb. Většina demonstrantů má oprávněný, i když chaoticky vyjadřovaný, pocit křivdy. Vidí se jako "neviditelní", vůči nimž pařížské elity vyjadřují pohrdání. Veřejné mínění je podporuje.





Avšak krize ve Francii má děsivější aspekty, které zosobňuje Christophe Chalençon, jeden z mluvčích žlutých vest. Je to kovář z jihu Francie, je otevřeně protimuslimský a požaduje, aby moc ve Francii převzala armáda, "protože potřebujeme opravdového velitele, generála, silnou ruku".



Oznámení, že francouzská vláda se rozhodla odložit zvýšení daní, přichází pozdě a je to málo. Francouzské obavy jsou trojí. Obava ze ztráty moci a prestiže, obava z ekonomického dopadu globalizace, a obava ze ztráty "národní totožnosti". V zemi jsou také hluboké sociální konflikty, které jediný prezident nedokáže za pouhých osmnáct měsíců odstranit.







Proti sobě bojují celé sociální vrstvy: mladí proti starým, nezaměstnaní proti zaměstnaným, venkované proti obyatelům měst, nevzdělaní proti vzdělaným. Takové konflikty existují v mnoha zemích světa, avšak ve Francii mají existenciální dimenzi, protože francouzská republika je historicky spjata s rovnostářstvím. Mnoho Francouzů má pocit, že realita neodráží to, na co mají nárok.



V důsledku nynějších demonstrací je Macron silně oslaben jako zastánce evropské demokracie a liberálního pořádku. Považovat to za dobrou zprávu pro Evropu a demokracii je nebezpečné. Je to, jako byste si přáli, aby došlo k železniční katastrofě, jen aby bylo možno nahradit některé vozy ve vlaku. Sociální konflikty ve Francii jsou reálné a je nutné je řešit. Avšak chaosu se chystají zneužít síly, které nás vrhnou do propasti. Pohlédněte na výhrůžky smrtí pro ty žluté vesty, které řekly, že jsou ochotny s vládou vyjednávat.



Před několika lety vzniklo podobné protestní hnutí v Itálii, z něhož získalo sílu populistické Pětihvězdičkové hnutí. Situace ve Francii povede k témuž, pokud střízliví lidé nepomohou nějak Macronovi znovu získat aspoň minimum důvěry veřejnosti. Nemůže existovat žádný evropský demokratický projekt ani sociální spravedlnost bez evropské demokratické Francie. Marianne musí být zachráněna.



Kompletní článek v angličtině



