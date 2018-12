Prezident Duda plácal blbosti na summitu OSN o globálním oteplování v Katovících

Mezitím v Absurdistánu 93:

4. 12. 2018 / Tomasz Oryński

Vznikl první polský televizní seriál pro společnost Netflix. Příběh se odehrává v alternativní realitě, kdy je v roce 2003 komunistická strana stále ještě u moci v důsledku sjednocení národa po řadě teroristických útoků v roce 1983. Díval jsem se na to a souhlasím s kritiky: ten příběh není vlastně přesvědčivý, autor scénáře neuměl vytvořit onu atmosféru komunistického režimu (možná proto, že je to Američan, který přišel do Polska teprve před šesti lety), a zatímco se na to klidně můžete podívat, nemáte-li nic jiného na práci, na Netflix najdete daleko lepší věci. Těmito slovy se zřejmě ocítám v řadách "nenávistných blbů", jak laskavě označila Agnieszka Holland, jedna z režisérek seriálu, ty lidi, kteří nevidí její nejnovější dílo jako mistrovský kus. Pokud jí věříme, ti, kdo kritizují její dílo, jsou naprostí mimoni, protože americké recenze toho seriálu jsou "do prdele vynikající"... Tolik o intelektuálních elitách v našich zemích.



Ono by na tom vlastně nezáleželo, kdyby nešlo o to, že se to v dnešním Polsku stává normou: o ničem se tam už nedá mluvit kultivovaným způsobem. Jeden můj dlouholetý kamarád z reálného života právě zuřivě opustil naši automobilistickou skupinu přátel na Facebooku, poté, co zjistil, že někteří z nás tam s ním nesouhlasí a zastávají názor, že vydat téměř 100 milionů zlotých (600 milionů Kč) na prohrávající Williamsův tým Formule 1 jen proto, aby mohl Robert Kubice znovu na F1 řídit auto, není pro firmu Orlen zrovna dobrá marketingová strategie (proč má najednou polská vláda touhu zavalit Kubicu penězi, bylo vysvětleno v jedné předchozí kapitole tohoto seriálu.





Ti, kteří podporují sponzorskou dohodu pro Kubicu, obviňují oponenty, že to jsou idioti, ale nezabývají se žádnými věcnými argumenty. Jak se zdá, diskuse se točí kolem toho, že pokud státem ovládaná ropná společnost už má stejně vyhazovat peníze, je lepší, když je vyhazuje na Kubicu než na katolického mediálního magnáta Otce Rydzyka. A to je příklad dalšího úspěchu strany Právo a spravedlnost: podařilo se jí přesunout těžiště diskuse od lidí, kteří protestují proti plýtvání peněz jako takovému, k lidem, kteří debatují o tom, jaký způsob plýtvání peněz je lepší...

Polský prezident Andrzej Duda (vlevo) na rolnické výstavě v Poznani. pic.twitter.com/ObR4Pj2Gsy — Jan Škvrňák (@jan_skvrnak) November 30, 2018





Leonardo di Caprio, mimořádný velvyslanec OSN pro globální oteplování, nebyl ani pozván. (Tolik ohledně tvrzení strany Právo a spravedlnost, že vysocí světoví politici přijedou oslavit sté výročí založení nezávislého Polska během své návštěvy Polska v prosinci - viz o tom více ZDE .) "Ukazuje to jen prostě, jak málo se politikové zajímají o globální oteplování", řekl náměstek ministra zahraničí. Podivné, vzhledem k tomu, že to říká ministr země, která se právě rozhodla n ezvýšit pokuty za odstraňování filtrů DPF z naftových vozidel, ministr země, kde jsou pokuty za znečišťující vozidla snad nejnižší v EU, ze země, která rozhodla, že to bude dobrý nápad přivítat účastníky summitu OSN o globálním oteplování dechovkou horníků z uhelných dolů:

A jestliže doufáte, že budou-li na Kubicu vyplýtvány miliony, že tak dostane Otec Tadeusz Rydzyk, mediální mogul a vlivný člověk v politice, peněz snad méně, tak to jste pěkně naivní. Polovina vlády se teď vydala do Rydzykova města Toruń k němu na podlézavou návštěvu. Oslavovali 27. výročí založení rozhlasové stanice Radio Maryja, první Rydzykův podnik. "Panno Maria, prosím, ochraňuj náš celý národ, i ty, kdo ještě nemilují svou vlast tolik, jak my milujeme rodinu Radia Maryja," modlil se polský premiér a nenechal tak nikoho na pochybách, kdo je vzorem pro ostatní Poláky...Zjevně ale prezident Duda Polsko dostatečně nemiluje, protože v Toruni nebyl přítomen. Pravděpodobně měl moc práce, dělal si selfíčka s koňmi na zemědělském trhu v Poznani:Jak obvykle, okamžitě následovaly internetové vtipy:Avšak zatímco Andrzej Duda není nejlepší prezident, byl by slušným stand-up komikem. Pronesl projev na summitu OSN proti globálnímu oteplování v Katovicích. "Katovice jsou jedním z nejekologičtějších měst v Polsku" (to tedy nejsou ) , energetika založená na spalování uhlí není v rozporu s ochranou životního prostředí a že Polsko spaluje uhlí, aby si zajistilo energetickou suverenitu, je také naprostý nesmysl, protože jsme stále více závislí na dovozu uhlí. Minulý rok stoupl dovoz uhlí do Polska o více než 70 procent a většina se dováží z Ruska (a něco z toho z Rusy okupovaného Donbasu ).





Před nedávnem rozhodoval soud ve slavném případu kapličky ve vesnici Złożeniec. Kdž se malá svatyně umístěná na zahradě jedné tamější rodiny stala místem náboženského zájmu, rodina nechala kolem toho místa postavit kapličku. Byla postavena v roce 1970 a mělo to být dočasné řešení, než bude ve vesnici postaven kostel. Asi před deseti lety přišel do této vesnice nový kněz a rozhodl, že zlepšit už existující budovu bude lehčí než postavit celý nový kostel.







Vlastníci kaple protestovali, a tak si církev začala činit na tu kapličku vlastnický národ, ale prohrála, protože se rodina svého majetku nikdy nevzdala, jen dovolila jiným lidem, aby ho užívali. To vyvolalo válku mezi místní komunitou a novou generací vlastníků této kapličky. Ženu, která v té vesnici stále ještě žije, pronásleduje její vlastní vesnice, a dokonce se chudák stala terčem těžkého fyzického útoku na svém vlastním dvoře jen proto, že chce používat svůj vlastní pozemek, jak se jí zachce. Nakonec toho už měla dost a podala žalobu, požadovala 200 000 zlotých za protizákonné užívání jejího vlastenictví. Soud s její žalobou souhlasil, avšak rodině určil odškodné jen 240 zlotých . To je v ostrém kontrastu, protože když se rodina pokusila strhnout malou kamennou zídku, protizákonně postavenou na jejich pozemku, musela zaplatit 6000 zlotých odškodného a právních výloh...

Ale, samozřejmě, to není tento týden ještě celá komedie. Místní prokurátor z města Legnica bude zřejmě potrestán za to, že se účastnil protestů proti tomu, že strana Právo a spravedlnost porušuje ústavu. Účastnit se takových protestů je proti předpisu, který vyžaduje, aby prokurátoři nevstupovali do politiky - říká státní prokurátor Bogdan Święczkowski, který byl v roce 2011 zvolen poslancem za stranu Právo a spravedlnost, ale do parlamentu nebyl přijat, protože ústava nedovoluje, aby tatáž osoba byla zároveň prokurátorem a poslancem, a od si odmítl jedno povolání vybrat.Mezitím na opačném konci Polska, v Olsztynu, zatkla policie dva obrazy. Jeden z nich, zobrazující orla s velkým penisem, prý uráží polský erb, druhý, znázorňující nahého hermafrodita snímaného z kříže - prý uráží náboženské city (obrazy je možno zhlédnout ZDE . Zatímco pro mě osobně je umělcova fascinace penisy spíš dalším důkazem, že moderní umění a čáranice desetiletých dětí mají mnoho společného, pořád bych však raději viděl umělecká díla kritizována, než zatýkána...A když už mluvíme o moderním umění - bombardování grafiti právě dosáhlo nové úrovně. Jedoucí vlak v Dolním Slezsku byl postříkán z tlakové hadice červenou barvou. Jsem si jist, že moderní umělečtí kritici by dokázali nalézt opravdovou hloubku v performanci tohoto dosud neznámého muže, avšak železniční společnost to nepobavilo - oznámila cenu 5000 zlotých (30 000 Kč) za pomoc při nalezení pachatele.Také bylo jedno fotbalové hřiště záhadným způsobem pokryto vzorci podobnými liniím Nazca v Peru. Tentokráte to ale nemělo s uměním nic společného. Byl to jen mladý řidič automobilu BMW, který chtěl praktikovat svým autem rychlé obraty. Zatkla ho policie a kromě pokuty bude muset zaplatit opravu hřiště prý až 50 000 zlotých.A pravděpodobně není šance, že by se celá farnost modlila, aby to nemusel zaplatit. Na rozdíl od kněze z vesnice nedaleko Radomi, který oblékl svůj kostel do gigantického růžence. Problém je, že to udělal protizákonně, a protože je ten kostel chráněnou budovou, která byla při tom poškozena, bylo mu nyní nařízeno, aby růženec odstranil a zaplatil pokutu 10 000 zlotých . Je to docela nezvyklé rozhodnutí, normálně má církev u polského státu protekci.No, ale aspoň o tom ještě smíme psát. To ovšem neplatí o nejnovějším finančním skandálu (viz ZDE ), kdy Polská národní banka žalovala šest novinářů a požadovala, aby texty, líčíci nejnovější skandál zmiňující se o Polské národní bance a jejím řediteli Adamu Glapińském, byly odstraněny (dokonce i z tištěných verzí novin!") a aby bylo zakázáno v budoucích článcích se jakkoliv zmiňovat o jménu Glapińského v tomto kontextu. To by způsobilo, že by se o tomto skandálu vůbec nedalo psát, protožoe obviněný v tomto případě je Glapińského protekční dítě,m a z mnoha faktorů vyplývá, že je zřejmě Glapiński sám do toho skandálu jaksi zatažen...Takže takhle můžete být v dnešním Polsku umlčeni. Jiným způsobem, jak být vyloučen z médií, je kritizovat Kaczyńského. Ani jedna z největších hvězd polské státní televize TVP Wojciech Cejrowski už nebude moci dělat své týdenní rozhovory v hlavním vysílacím čas e, poté, co se zmínil (v jiných médiích) o tom, že Kaczyński by měl dostat do držky., protože (podle názoru Cejrowského) se zachoval hnusně k ženě. Mimochdeom, když Cejrowski chválil, že žena dostala do držky (viz o tom ZDE ) anebo šířil rasistické, nenávistné názory, to pro TVP problém nebyl. Je to jen Kaczyński, který se nesmí kritizovat.Tisíce Poláků Cejrowského nesnášejí a protestovaly proti tomu, když ho udělali hlavním politickým komentátorem ve státní televizi. Protesty byly ignorovány. Cejrowský byl neporazitelná, dokud nezačal kritizovat Našeho Milovaného Vůdce.Jestliže to je jediná možnost, jak se Poláci mohou někoho zbavit, pak, obávám se, zůstane strana Právo a spravedlnost ještě značnou dobu u moci, a bude tancovat, jak Otec Rydzyk píská: