Macron ustupuje požadavkům demonstrantů, přiznává: Vím, že jsem některé z vás zranil

11. 12. 2018



Ovšem odmítá obnovit daň z bohatství



Francouzský prezident Emmanuel Macron ustoupil nátlaku ulice a oznámil celou řadu nouzových opatření s cílem po mnoha týdnech protestů ve Francii pacifikovat "žluté vesty".



V dlouho očekávaném televizním projevu se Macron pokusil přemluvit demonstranty, aby s demonstracemi přestali. Přislíbil zvýšení minimální mzdy a daňové úlevy.

Macron přiznal vinu a dodal, že slyší a rozumí hněvu demonstrantů, který, jak uvedl, "je hluboký a v mnoha ohledech legitimní".Přiznal, že po svém zvolení nebyl schopen poskytnout dostatečně rychle řešení. "Je možné, že jsem u vás vyvolal dojem, že se o to nezajímám, že mám jiné priority. Přijímám svůj podíl odpovědnosti. Vím, že jsem některé z vás zranil svými slovy."Prezident zahájil svůj předem nahraný třináctiminutový projev konstatováním, že posledních několik týdnů protestů "národ hluboce znepokojilo" a že legimitní požadavky vedly "k opakovanému, nepřijatelnému násilí".Přiznal, že hněv trvá už čtyřicet let, ale dodal: "Žádný hněv neospravedlňuje útoky na policisty, poškozování obchodů či veřejných budov. Když je z řetězu puštěno násilí, svoboda končí."Macron, který byl před osmnácti měsíci zvolen pro svůj centristický reformní program, uvedl, že rozumí hněvu a "zoufalství" těch, kteří nemohou koncem měsíce vyjít s penězi, a kteří mají pocit, že jsou ignorováni a jsou pod ekonomickým tlakem: "Je tomu, jako by byli zapomenuti, vymazáni. Je to nemoc trvající už čtyřicet let a nyní se vynořila na povrch. Trvá už dlouho, ale teď je tady."Aby pomohl dělníkům pod ekonomickým tlakem, Macron informoval, že vláda dostala příkaz, aby od 1. ledna zavedla "konkrétní opatření". Jejich součástí je zvýšení minimální mzdy o 100 euro měsíčně. Přesčasy budou osvobozeny od daní a sociálního pojištění a plánované zdanění důchodů pod 2000 euro měsíčně bude zrušeno. Všichni zaměstnavatelé, "kteří mohou", byli požádáni, aby zaměstnancům poskytli koncem roku nezdaněnou prémii.Macron uvedl, že bude více konzultací o problémech, ale zrušení zdanění bohatých nechce zrušit. Avšak "věci se nevrátí k normálu, jako by se nic nezměnilo."Čtyři týdny násilných protestů po celé zemi, zejména v Paříži, kde se staly demonstrace obětí extremistických elementů, rozhodnutím pálit, rozbíjet a rozkrádat všechno po celém francouzském hlavním městě, ohromily a zranily Macrona i celou francouzskou politickou třídu.Už nejde o jedinou ekologickou daň, ale o konflikt "my a oni", kdy se stavějí obyčejní francouzští dělníci, důchodci a nezaměstnaní, žijící hlavně na venkově a mající problémy s nedostatkem peněz, proti "elitě", která je považována za odtažitou, arogantní a bez kontaktu s tvrdou realitou mimo metropolitní bublinu.