Soudní dvůr EU: Británie může sama zrušit brexit před 29. březnem

12. 12. 2018

Británie má ještě jinou, dosud nezmiňovanou možnost, jak naložit s brexitem. Soudní dvůr Evropské unie (ECJ) předložil nález, podle nějž může země jednostranně revokovat článek 50.

ECJ rozhodl, že Británie má možnost, pokud by to vláda měla v úmyslu, "jednostranně revokovat" své oznámení o vystoupení z Evropské unie.

Možnost stáhnout vyrozumění o vystoupení "existuje, dokud smlouva o vystoupení uzavřená mezi EU a členským státem nevstoupila v platnost," nebo, v případě neratifikované dohody, před vypršením dvouletého oznamovacího období po aktivaci článku 50.

Británie vyrozuměla EU o úmyslu vystoupit aktivací čl. 50 29. března 2017 a měla by tedy možnost, pokud smlouvu o brexitu neratifikuje britský parlament a evropský parlament, stáhnout vyrozumění před 29. březnem 2019.

Pokud by se britská vláda rozhodla revokovat čl. 50, členství Británie v EU by bylo potvrzeno a status členského státu by zůstal beze změny. V takovém případě by proces vystoupení byl ukončen.

Podrobnosti v angličtině: ZDE