Štrasburský atentátník byl místní zlodějíček

14. 12. 2018

Odborníci poukazují na to, že celou řadu obdobných teroristických útoků spáchali lidé s podobnými profily: nezaměstnaní, nevzdělaní zlodějíčkové, kteří než dosáhli věku 25 let, měli na svém kontě deset, dvacet rozsudků za spáchané krádeže a trestné činy.







Francouzské úřady sledují asi 20 000 takových lidí. Většina z nich však není nebezpečná.



Jako mnoho mladíků vyrůstajících na předměstích francouzských měst, kde vládne chudoba a nezaměstnanost, Chekatt brzo přestal chodit do školy a pracoval v několika špatně placených zaměstnáních. Než dosáhl nyní věku 29 let, byl sedmadvacetkrát odsouzen za krádeže a za násilí.V den, kdy spáchal atentát na vánoční trh ve Štrasburku, měl být zatčen v souvislosti s pokusem o vraždu spojenou s ozbrojeným vloupání, které v létě skončilo špatně. Pět jeho kompliců z toho vloupání bylo v úterý dopoledne zatčeno, Chekatt však byl pryč. Podle francouzské policie jeho útok vyvolalo zřejmě Chekattovo vědomí, že má jít znovu do vězení.Podrobnosti v angličtině ZDE