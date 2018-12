Theresa Mayová se pokusí umlčet sílící požadavky na druhé referendum o brexitu

17. 12. 2018







Premiérka Mayová bude v pondělí naléhat na poslance Dolní sněmovny, aby "nezradili britský národ" požadavkem druhého referenda o breitu, zatímco čelí silnému nátlaku, aby dovolila parlamentu ještě před Vánoci hlasovat o brexitu.



Premiérka bude poslance informovat o summitu EU, který se koncem minulého týdne konal v Bruselu a na němž se jí nepodařilo přesvědčit evropskou sedmadvacítku, aby zrušila irskou "zarážku", podmínku, že Británie bude muset zůstat členem evropské celní unie, aby nevznikla pevná hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Mayová ostře odmítne možnost druhého referenda o brexitu poté, co Downing Street byla nucena v neděli popřít zprávy, že někteří vysocí poradci Mayové tajně jednají o možnosti druhého referenda.Podle Mayové by to bylo "zradou britského lidu. Nenapravitelně by to poškodilo integritu naší politiky, protože by to vyslalo signál milionům lidí, kteří důvěřovali v demokracii, že naše demokracie nefunguje."V civilizovaných zemích se provádějí hluboké ústavní změny, jako je odchod z EU, pouze na základě dvoutřetinové volební většiny. Brexit je realizován na základě pouze čtyřprocentního rozdílu voličských hlasů pro a proti. Je pozoruhodné, že si toto mezi britskými politiky nikdo neuvědomuje.Mayová se bude snažit přesvědčit poslance Konzervativní strany a některé ministry, kteří jsou stále silněji přesvědčeni, že druhé referendum je jedinou možnou cestou z nynější slepé uličky, poté, co premiérka na poslední chvíli zrušila hlasování ve sněmovně o její "dohodě" s Bruselem o brexitu.Podrobnosti v angličtině ZDE Mezitím oznámila automobilka Jaguar Land Rover, že propustí až 5000 svých zaměstnanců kvůli brexitu a kvůli poklesu prodeje svých vozidel v Evropě a v Číně. ZDE Středně velké a malé firmy v Británii čelí v důsledku brexitu vážným problémům. Mnohé z nich přesunují své provozy do Evropské unie. "Britští politikové nás neposlouchají. Nemají o nás zájem. Jsou úplně mimo." ZDE