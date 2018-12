Britská vláda chce po brexitu drasticky omezit imigraci z EU

19. 12. 2018

Britský ministr vnitra Sajid Javid se chystá zveřejnit návrh nového imigračního zákona, který uvalí i na občany Evropské unie zákaz imigrace do Británie, pokud nebudou mít v Británii zajištěno luxusní zaměstnání s platem nejméně 30 000 liber ročně (72 500 Kč měsíčně). Podobná podmínka platí už nyní pro občany všech ostatních zemí, kteří jinak nedostanou povolení ke vstupu do země.Premiérka Theresa Mayová se domnívá, že hlavním motivem pro hlasování čtyřprocentní většiny britských občanů pro brexit v roce 2016 byla jejich nenávist vůči cizincům, především z EU, a proto se snaží drasticky snížit imigraci do Británie.Podrobnosti v angličtině ZDE