Dvě osoby v Británii zatčeny za to, že na tři dny vyřadily celé londýnské letiště z provozu

22. 12. 2018 / Jan Čulík



O chaotickém stavu dnešní Británie výmluvně vypovídá nejnovější incident: londýnské letiště Gatwick bylo od středy až do soboty do rána zcela vyřazeno z provozu (zrušeno bylo každý den kolem 700 letů a desetitisíce cestujících uvízly na letišti) protože kolem rozjezdové dráhy kdosi pouštěl dron. Policie a armáda odmítly dron sestřelit, "protože by to bylo nebezpečné", a dron se u rozjezdové dráhy objevil pokaždé, když už si vedení letiště myslelo, že může zahájit normální provoz.





Letiště zjevně nemá ani rušící zařízení, které by zabránilo provozu dronů (to zařízení existuje), a ani dlouho nebylo schopno zjistit, kdo vlastně dron provozuje. Až v sobotu ráno bylo oznámeno, že britská policie zatkla muže a ženu, kteří s dronem létali nad rozjezdovou dráhou se zřejmým účelem letiště vyřadit z provozu.



Vyřazení londýnského letiště bylo v posledních dvou třech dnech naprosto hlavní a skoro jedinou zprávou v britských médiích, a tak to jaksi korunovalo zmatek, který vládne v zemi ohledně brexitu.



Deník Times uvedl, že britské ministerstvo dopravy nepřipravilo zákon a zákazu provozu dronů nad rozjezdovou dráhou letišť, protože je zcela zaměstnané brexitem.







