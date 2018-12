Osmiletý uprchlík z Guatemaly zemřel v Trumpově vazebním středisku

26. 12. 2018





Osmiletý chlapec z Guatemaly, zadržovaný americkou imnigrační službou zemřel v úterý ráno v nemocnici v Novém Mexiku. Zemřel pouhých 17 dní poté, co zemřela sedmiletá Jakelin Caal, další dětská uprchlice z Guatemaly, na následky dehydrace a šoku pouhý den poté, co ji americké imigrační orgány zadržely.



Chlapec, který zemřel v úterý, onemocněl v pondělí. Pohraniční hlídka ho odvezla s otcem do lékařského střediska v městě Alamogordo v Novém Mexiku, kde bylo diagnostikováno, že chlapec má chřipku. Později se ukázalo, že má horečku, a byl zadržován dalších 90 minut, než byl propuštěn s předpisem na antibiotika a na Ibuprofen.Avšak v pondělí večer se chlapci přitížilo, zvracel a byl odvezen zpět do nemocnice. Zemřel krátce po půlnoci na Boží hod vánoční.Podle informací od pohraničníka, který hovořil anonymně, protože neměl právo tisk informovat, byl chlapec zatčen v El Pasu a odvezen do cely na přechodu mezi Las Cruces a Alamogordo v Novém Mexiku, protože vazební cely v El Pasu jsou přeplněné.Podrobnosti v angličtině ZDE