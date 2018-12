Rozhovor Britských listů 198. Američanům by jako prezident velmi prospěl Bernie Sanders

21. 12. 2018





Paul Mason, britský ekonomický komentátor a nynější aktivista Labouristické strany poukázal na to, že úplně všechno se dnes hodnotí jen podle toho, zda to produkuje zisky - jako by nebyla jiná, důležitější hlediska. Varoval levicové politické strany, že musejí oslovovat voliče emocionálněji a řešit jejich existenční problémy, ne jimi pohrdat. Dochází v současnosti ke konvergenci nespokojenosti občanů na Západě i na Východě? V dnešním Rozhovoru Britských listů hovoří Jan Čulík se zahraničněpolitickým analytikem Danielem Veselým především o nynější politické situaci v USA - v kontextu Evropy i střední Evropy. Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 21. prosince 2018.







Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE