Papež František: Rozrůzněnost kultur není nebezpečím, ale obohacením

25. 12. 2018

"Opravdu potřebuju všechny ty hmotné předměty a složité recepty pro život? Nemohu se obejít bez těchto zbytečných přídavků a žít životem větší jednoduchosti?"







Ve svém vánočním požehnání Urbi et Orbi prosil v úterý papež František o mír ve válečných zónách v Jemenu a v Sýrii. Chtěl by také, aby došlo ke smíření mezi Izraelci a Palestinci. "Mým přáním pro šťastné Vánoce je touha po bratrství. Bratrství mezi jednotlivci ze všech národů a kultur. Rozrůzněnost lidstva není nebezpečím, ale obohacením," zdůraznil František. ZDE





Papež František požadoval ve svém štědrovečerním kázání, aby lidé v rozvinutých zemích žili prostším a méně hmotařským životem. Odsoudil také obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými lidmi v tomto světě. Poukázal na to, že Ježíšovo narození v chudobě ve chlévě by mělo vést lidi k zamyšlení o smyslu života.Kristovo narození nám podle Františka ukazuje nový způsob, jak žit, a to ne "konzumací a shromažďováním majetku, ale sdílením a dáváním".