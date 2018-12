Ohrožuje Babiš bezpečnost českého státu?

25. 12. 2018

"Premiér Babiš zdůraznil, že nedávno vydané varování příslušného českého orgánu týkající se čínských firem Huawei a ZTE nepředstavuje stanovisko vlády ČR. Unáhlené rozhodnutí o stahování produktů Huawei ve veřejné správě bylo způsobeno zavádějícím varováním."





"Velvyslanec Zhang poukázal, že varování vydané příslušným českým orgánem, které se vůbec nezakládá na skutečnosti, mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu rozhodně protestuje. Uvedl, že čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem."





Poté, co západní i české úřady varovaly, že čínská elektronická firma Huawei je hrozbou pro bezpečnost západních států, protože do své technologie, prodávané do zahraničí, umisťuje spyware, Babiš se Číňanům omluvil.







K tomu: