Pro změnu politiky potřebujeme dnes Freuda, ne Marxe

27. 12. 2018





Chci-li porozumět tomu, co se dnes děje v politice kolem nás, neobracím se na Karla Marxe, ale čtu Sigmunda Freuda, píše Suzanne Moore. Čtení Marxe nevyhnutelně vede k antagonistickým, nepřátelským vztahům mezi třídami. Potíž je, že dělnická třída je trvalým zklamáním pro levici, protože se odmítá chovat jako třída a dělat to, co od ní levice očekává. Naproti tomu Freud pochopil, že je součástí lidské osobnosti toužit po podřízení autoritě.

Freud věděl, že racionalita je jen zatraceně tenká slupka: pod ní jsme směsice touh a rozporů. Sami se neznáme. Nedokážeme se zorganizovat ani ovládat. Podívejte se, co nás všechno Freud o nás naučil. Narcismus. Potlačování pudů. Nostalgie. Jak se patriarchální zákony schvalují nevědomě.Pohlédněme na dnešní politiku, třeba v Británii. Je dnes založena na heslu "převzít zpět vládu nad svými záležitostmi". Freud varoval, že nostalgie je touha po něčem, co nikdy neexistovalo, melancholie.Je to právě Freud, který hovoří o věcech, o nichž bychom nejraději nepřemýšleli: o dětské sexualitě, o perverzi, o fetišizaci a o násilí lásky.Freud byl schopen porozhlédnout se po buržoazní společnosti a říci: to, o čem si myslíte, že je to racionální, závisí na pudech, které plně neovládáte. Zdůrazňuje, že ženy skutečně závidí mužům, když ne penis, tak určitě jejich moc.Odpůrci brexitu v Británii a někteří američtí demokraté, stejně jako pražská kavárna operují se zjednodušeným marxistickým konceptem falešného vědomí. Z toho prý vyplývá, že pokud se lidem dostane správných faktů, budou uvažovat a myslet správně.Jenže základem myšlení lidí jsou emoce, nikoliv třídní příslušnost. Freud chápal, že to, co vnímáme vědomě, je složité. Politikové patří snad k nejneuvědomělejším lidem na této planetě. Neznají ani sami sebe. Neměla by být součástí toho být dobrým státníkem schopnost zkoumat své vlastní pudy, své ego, své každodenní neurózy, svou schopnost se změnit, aby člověk neopakoval vzorce z minulosti, schopnost je alespoň rozeznat?Žijeme v éře, kdy se na povrch dostalo to potlačované. A jsou to opravdu velmi temné věci. Pokud chcete novou politiku, zkoumejte a změňte svou vlastní mysl. Tam to teprve začíná.Podrobnosti v angličtině ZDE