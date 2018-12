Chaos v Americe, strach po světě: Zlikviduje Trump náš svět?

23. 12. 2018





Těsně před příchodem Vánoc jsou Spojené státy v chaosu. Velká část americké federální vlády byla vyřazena z provozu. Americká burza se propadla a poslední nezávislý, globálně respektovaný politik opustil Trumpovu vládu a oznámil, že už s ním nemůže spolupracovat.



Ministr obrany James Mattis oznámil, že rezignuje na svou funkci, ve čtvrtek po Trumpově náhlém rozhodnutí stáhnout americká vojska ze Sýrie. V sobotu z americké vlády odešel další důležitý činitel: Brett McGurk, mimořádný americký velvyslanec pro globální koalici s cílem porazit Islámský stát, americký činitel s nejtěsnějšími styky s kurdskými spojenci USA v regionu, podal svůj rezignační dopis v pátek.V americkém parlamentě zuří konflikt mezi Trumpem, který chce 5 miliard dolarů na "zeď proti imigrantům" na jižní hranici USA, a Demokraty, kteří mu ty peníze odpírají, protože právem poukazují na to, že stavba této zdi je pitomost.V důsledku tohoto konfliktu bylo 380 000 zaměstnanců americké federální vlády posláno na neplacenou dovolenou a 420 000 dalších bude muset pracovat během Vánoc bez nároku na plat. Asi čtvrtina funkcí americké vlády byla suspendována, protože nejsou k dispozici finance. V sobotu se Senát rozešel bez řešení, což znamená, že americká vláda bude paralyzována nejméně do čtvrtka.Nejistota vedla k akceleraci propadu americké burzy.Trump zůstal sám ve Washingtonu. Melanie a syn Barron odletěli v pátek do Mar-a-Laga, do prezidentova soukromého klubu na Floridě."Jsem v Bílém domě, pracuji usilovně. Zprávy o zrušení americké vlády a o Sýrii jsou většinou LŽIVÉ," napsal Trump na Twitteru.Trump tráví stále větší množsetví času ve svém soukromém bytě v Bílém domě, do Oválné pracovny chodí stále později. Z jeho Twitteru je zjevné, že ve svém soukromém bytě čumí stále na televizi a reaguje emocionálně a iracionálně na to, co tam vidí.S odchodem dvou generálů v penzi, šéfa štábu Johna Kellyho a ministra obrany Jamese Mattise přišla Trumpova vláda o dva válečné veterány, kteří se Trumpovi nebáli postavit. V roce 2019 už tato hráz mezi Trumpem a vnějším světem existovat nebude.Poslední kapkou byl pro Mattise telefonní rozhovor mezi Trumpem a tureckým diktátorem Erdoganem, v důsledku něhož Trump náhle přizpůsobil americkou politiku tureckým požadavkům a nechal Kurdy, americké spojence jejich osudu.Jak se nyní blíží Muellerovo vyšetřování ke konci a Sněmovna reprezentantů zahájí svá vlastní vyšetřování Trumpa, Trump se bude snažit odvádět pozornost vyvoláváním nových světových krizí."Trump nemá žádný jasný cíl, má destruktivní pohled na svět na základě svého hesla Amerika v první řadě. To se nyní začne projevovat výrazněji, protože už není nikdo, kdo by byl ochoten se proti němu postavit. Víme, že kdykoliv má Trump pocit, že ztrácí kontrolu nad věcmi, začne vyvolávat chaos. Toho jsme svědkem nyní," varuje Evelyn Farkasová, bývalá náměstkyně amerického ministra obrany.Svědectví z Bílého domu potvrzují, že Mattisovi se podařilo zabránit Trumpovi v impulzivních rozhodnutích, která by postavila svět na hlavu. Trump chtěl, aby USA odešly z NATO a chtěl usmrtit syrského prezidenta Asada a severokorejského diktátora Kim Jong-una.Trumpova vláda bude nyní na Blízkém východě stoprocentně pod tlakem Izraele, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, které ho nutí k ostře protiíránské politice a k oslabení vazeb na evropské spojence.Nová realita tento týden šokovala britské diplomaty, kteří se snažili prosadit rezoluci OSN, která by podpořila příměří v jemenském přístavu Hodeida a zaručila dodávky humanitárních zásob a pohrozila stíháním válečných zločinů.Washington nejprve přislíbil podporu, ale britská mise u OSN byla ohromena, když USA vydaly k této věci vlastní rezoluci, které se plně postavila v tomto konfliktu na stranu Saúdské Arábie a vyškrtla veškeré formulace o humanitární pomoci a o válečných zločinech.Stále silnější je hrozba neočekávaného či nepředpověditelného konfliktu, vzhledem k tomu, že Trumpa nyní nikdo nekontroluje.Neexistují žádné instituční brzdy, které by Trumpovy zabránily zahájit jadernou válku. "Prezident Trump a prezident Putin by mohli zlikvidovat svět dnes a nikdo z nás by jim v tom nemohl zabránit," varuje Alexandra Bell z Centre for Arms Control and Non-proliferation.Podrobnosti v angličtině ZDE