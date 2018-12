Kartous: "Nedůvěra k médiím u starší generace je spojená se zkušenosti z komunismu"

27. 12. 2018

Lidé starší generace si řetězové e-maily spojují s disentním názorem. V posttotalitních zemích je tento přístup silný, protože starší generace byly zvyklé, že oficiální média lhala, vysvětluje mluvčí elfí skupiny @BohumilKartous v #InterviewPlus. #fakenews https://t.co/HhbqX2kV73 — Český rozhlas Plus (@CRoPlus) December 27, 2018

Pozn. JČ: Nejsem si úplně jist, zda je to přesný úsudek. Přece jen je to už skoro třicet let od pádu komunismu.



Zdá se mi spíše, že lidé, i starší generace, reagují na svou zkušenost s médii v posledních letech. A je pravda, že tzv. mediální "pražská kavárna" je už desítky let posedlá jen sama sebou a její příslušníci se nevydají do venkovských měst a vesnic a neptají se tamějších lidí, co je trápí. Příklad: Ačkoliv je skoro milion lidí v ČR už skoro dvacet let postiženo často mnohonásobnými exekucemi, do pražských médií se tento šokující kriminální problém začíná horko těžko dostávat teprve nyní. I tak ho politikové ignorují.