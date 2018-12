Sedmiletá holčička dál věří v Ježíška, neví, co znamená slovo "marginální"

26. 12. 2018





Sedmiletá holčička, jejíž rozhovor s Donaldem Trumpem se na Štědrý večer virálně rozšířil po internetu, stále věří v Santa Clause. Trump její víru v telefonním rozhovoru zpochybnil, když se zeptal Collman Lloyové jestli v něho ještě pořád věří.

Když se dověděl, že holčičce je sedm, řekl: "V sedmi letech, to je marginální, ne?"



"Ano, pane," odpověděla holčička. Později přiznala, že nevěděla, co znamená slovo "marginální" napsal list Post and Courier.













Collman z Lexingtonu v Jižní Karolíně také řekla novinářům, že byla ráda, že mohla mluvit s americkým prezidentem.



"Bylo to jako, 'wow', byla jsem ohromená. Bylo to opravdu na nervy. Musela jsem prostě přemýšlet o tom, co je pravda."



Dodala, že po telefonním rozhovoru s Trumpem s rodiči nechala sušenky s polevou a čokoládové mléko pro Santa Clause. Ráno byly pryč a pod stromečkem byl dárek se jménem Collman.



Rodiče Collmanové uvedli, že jim nevadí, jak Trump hovořil s jejich dcerou, a dodali, že jeho výrok byl "neférově zpolitizovaný". "Myslím, že je to šílené, co se z toho stalo. Nešlo o nic závažného. Vždyť jsou vánoce," řekl otec Collman Donald J. Lloyd serveru Buzzfeed. "Rád bych vyloučil z Vánoc politiku. Mně to nevadilo - rád mluvím se svými dětmi jako s dospělými."



