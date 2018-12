V Trumpově světě bude obtížné a nepříjemné přežít mimo Evropskou unii

27. 12. 2018

Trump je anarchická říše - je to nebezpečný a chaotický člověk, oběť vlastních přeludů. Jeho chování je charakterizováno strukturním vandalstvím. Jeho motorem je jeho osobní sobectví, urážky a lži. Trumpova ignorantská, konfrontační osobnost je motorem nynějšího amerického úsilí zlikvidovat či obcházet mezinárodní pořádek, založený na zákonech a pravidlech. Trump pravidelně útočí na OSN, na Evropskou unii, na NATO, na mezinárodní soudní dvůr i na snahy zabránit globálnímu oteplování. Povzbuzuje to destruktivní chování vládců po celém světě.V Trumpově světě strachu je noc plná hrůz, a to se bude obzvláště týkat roku 2019. Trump potřebuje děsivé události, jejichž prostřednictvím by odvedl pozornost od těžkých právních a politických problémů, jimž čelí doma. Šokující událost potřebuje ze zahraničí - neboť v Trumpově světě nejsou cizinci považováni za přátele, ale za potenciální nepřátele. Jednou z možností jak vyvolat mezinárodní konflikt je zintenzivnit americkou konfrontaci s Íránem. Trump se usilovně snaží Teherán vyprovokovat. Zrušil jadernou dohodu z roku 2015 a uvalil na Írán nové sankce, navzdory evropským protestům.Zároveň Trumpovo nepřátelství vůči existujícím vojenským závazkům USA v zahraničí vyvolávají problémy v dalších oblastech. Jasným příkladem je Trumpovo zbrklé rozhodnutí stáhnout jednotky ze Sýrie a vzdát se boje proti Islámskému státu. Hned poté zřejmě bude následovat stažení amerických vojsk z Afghánistánu.Hlavní prospěch z Trumpova pohrdání pro západní solidaritu a sdílené hodnoty má Rusko. Vladimír Putin volně vraždil v Salisbury, zmanipuloval hlasování o brexitu a pravidelně narušuje britské výsostné území na moři, ve vzduchu i v internetovém prostoru. Intenzivní úsilí Ruska ve snaze škodit bude v roce 2019 znamenat, že obrana i bezpečnost Británie bude i nadále tvrdě záviset na spolupráci s Evropskou unií.Merkelová v Německu odchází, Macron je v obležení. Pokud se francouzsko-německá osa v EU rozloží, zvítězí ultrapravicoví nacionalističtí populisté od Itálie přes Maďarsko až po Polsko. Hrozby demokratickému pořádku v Evropě jsou reálné a naléhavé. I Británie by měla stanout na straně práva a demokracie.Čínský prezident Xi Jinping vládne jednomu z nejutlačitelštějších režimů na této planetě. Po jeho útlakem zoufale trpí muslimové v Xinjiangu, buddhisté ve Lhase, křesťané v Pekingu, prodemokratičtí aktivisté v Hongkongu, stejně jako nezávislá média, akademici a spisovatelé. Trumpovi je tento útlak putna. Má být putna i nám? Skutečně se chceme více zaplést s komunistickou diktaturou, jejíž vnitřní represe jde ruku v ruce s agresivně expanzionistickým, iliberálním světovým názorem? Z Číny světu také hrozí vážné poškození bezpečnosti států, pokud země vpustí na své území čínské digitální firmy jako Huawei.Trumpovi přátelé druhého řádu jsou stejně odporní. K nim patří Saúdská Arábie, jíž skoro všechny západní státy, včetně ČR, dál prodávají zbraně. Spolupráce se Saúdskou Arábií bude nepřijatelná, jakmile jsme zjistili, že saúdský korunní princ zaměstnává vrahy. Jiným pochybným Trumpovým kamarádem je turecký prezident Erdogan, který radostně vraždí Kurdy a vězní novináře. Dalším kamarádem je nový brazilský prezident, který plánuje spálit amazonský prales za prachy.Podrobnosti v angličtině ZDE