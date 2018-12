28. 12. 2018

Maďarsko je Venezuelou západní pravice. Tak jako radikální levičáci odhalili prázdnotu svého zájmu o bezmocné aplaudováním Chávezovi a Madurovi, kteří odsoudili chudé k hladovění, stejně obdiv konzervativců pro Viktora Orbána ukazuje efemérnost pravicové "civilizace", napsal Nick Cohen.

Konzervativci nikdy nevynechají příležitost nevyslovit se proti útokům na to, co je považováno za jejich základní principy, pokud je útok páchán jejich vlastní stranou. Právní stát? Orbán po léta plní justici svými lidmi a nyní zakládá systém soudů, který zbavuje jeho vládu nezávislého justičního dohledu. Volný trh? Nejlepší způsob, jak v Maďarsku vydělat, není založit firmu, ale spojit se s vládnoucí klikou a užívat si štědrosti, která z toho plyne. Svoboda tisku a slova, tak milované v konzervativních kruzích? Orbán kontroluje státní média a jeho oligarchičtí spojenci skoupili zpravodajské weby a vysílače, které zkonsolidovali v kartel.

Konzervativci i všichni ostatní by měli Maďarsko hodnotit kritičtěji. Byl to první pravicově populistický stát - a zažívá i první nepokoje těch, o které se nestará.

Zatímco neexistuje nic jako pozornost věnovaná francouzským demonstrantům, existují známky toho, že se orbánismus může sesouvat pod váhou lidových protestů. Nebezpečně a možná fatálně spojil liberální a ekonomickou nespokojenost. Většina lidí ve většině zemí se většinou příliš nestará o liberální svobody. Orbán se udržel u moci tím, že změnil George Sorose a lidskoprávní organizace, které židovský finančník obdarovává, v obrovské spiknutí, jež by zaplavilo Maďarsko muslimskými žadateli o azyl. Kombinace antisemitismu a islamofobie rozhodně není omezena na maďarskou ultrapravici. Zákony, které činí práci nevládních organizací takřka nemožnou a nenávistné kampaně proti liberálním disidentům jsou ospravedlňovány ve jménu obrany křesťanského Maďarska před ďábelským spiknutím.

Procházelo to, dokud Orbán nespojil hrozby vůči liberálním svobodám a hrozby ekonomickému blahobytu zjevné každému. Jeho "otrocký zákon" odhalil modus operandi populistického státu lépe než projevy opozičních politiků. Umožňuje zaměstnavatelům požadovat od zaměstnanců až 400 přesčasů navíc ročně. Požadavek patří do kategorie "nabídky, která se neodmítá". Odbory tvrdí, že mnozí zaměstnanci jsou příliš slabí, aby se postavili manažerům. Mezitím vládní strana prohlásila, že zaměstnavatelé mohou platbu za přesčasy odložit o tři roky.

Po celém Maďarsku propukají demonstrace, nejen v liberální Budapešti. Svoboda tisku už nevypadá jako abstraktní pojem, když média chrlí lži, podle nichž demonstranti jsou "cizími žoldnéři" placenými nadpřirozeně bohatým Židem Sorosem. Maďarští protestující si všímají a zaměřují se na státní propagandistickou stanici MTVA.

Pokud využíváte strach z přistěhovalců k získání bohatství a moci, musíte držet přistěhovalce stranou. Uzavření hranic vede k nedostatku pracovních sil, jak možná zjistíme po brexitu. Mezitím mladí Maďaři, tak jako Východoevropané ze zemí s dobrou vládou, využili svobody pohybu k nalezení práce v Německu, Británii a Francii. Ale v případě Maďarska existuje vedle ekonomické motivace ještě i motivace politická. Když jsem byl naposledy v Budapešti, opoziční aktivisté si stěžovali, jak jejich soudruzi odcházejí, protože nechtějí vyplýtvat svůj život pod zkorumpovanou vládou, která kvete díky propagaci nenávisti a ignorance. Zdálo se, že odchod mladých režimu vyhovuje, protože měl zájem, aby chytří a zapálení lidé, kteří by mohli vést revoluci, odcházeli. Nevšiml si, že jejich odchod jen zhoršuje problém, jak udržet v provozu ekonomiku.

Charakteristickým hříchem levicového populismu je hyperinflace. Aby zaplatili sociální programy, aby ufinancovali korupci elity a kompenzovali zničení efektivních firem, Chávez a Maduro tiskli peníze do té míry, že venezuelská inflace přesáhla milion procent.

Maďarsko naznačuje, že k charakteristickým hříchům pravicového populismu bude patřit stagnace, nedostatek pracovní síly a vykořisťování dělníků.

Západní levičáci adorovali Cháveze, protože apeloval na jejich předsudky, když vykřikoval o své lásce k socialismu a nenávisti k USA. Maďarsko je na pravici populární, protože Orbán vystupuje proti EU. Orbán doufal, že bude apelovat na Trumpovy předsudky vyhnáním Středoevropské univerzity financované terčem Republikánské nenávisti, Georgem Sorosem. Bránili ho nejen ultrapravicoví soukmenovci, ale také "úctyhodná" britská Konzervativní strana a "umírnění" křesťanští demokraté z Evropské lidové strany.

V Rusku, Turecku a Gaze vidíme diktátory a diktátorská hnutí, jak vyhrávají volby a poté pokračují rozebíráním systému kontrolujícího jejich moc. To co od nich Maďarsko odlišuje je, že ke stejné věci došlo v Evropské unii, která tvrdí, že chrání právní stát a lidská práva, a s aktivní podporou britských a evropských konzervativců. Dokonce i nyní si Manfred Weber, šéf frakce Evropské lidové strany v europarlamentu, protiřečí, zatímco Orbánova strana Fidesz zůstává členem frakce.

Na levici i na pravici vždycky stojí za to sledovat, jak politici omlouvají zahraniční diktátory - protože to vám říká, jak se mohou chovat doma, pokud si budou myslet, že jim to projde.

Podrobnosti v angličtině: ZDE