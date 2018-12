Firma Huawei čelí katastrofě v technologické studené válce se Západem

6. 12. 2018





Zatčení finanční ředitelky firmy Huawei v Kanadě je novou etapou v technologické studené válce mezi západními výzvědnými organizacemi a Pekingem. Pro firmu Huawei by to mohlo znamenat katastrofu: jestliže Spojené státy podezřívají, že Huawei porušila sankce prodejem telekomunikačního zařízení Íránu, firma Huawei by tím byla vyloučena z nejlukrativnějších světových trhů.



Válka slov se tento týden zintenzivňuje, kdy šéf britských tajných služeb Alex Younger varoval, že "musíme si promluvit" o angažmá firmy Huawei v britských telekomunikačních sítích. Ve středu pak firma British Telecom oznámila, že odstraňuje síťovou technologii firmuy Huawei z určitých částí své mobilní sítě EE.





Huawei je od roku 2015 největší světovou telekomunikační společností. Jenže už léta čelí obvinění, že se podrobila nátlaku čínské vlády, která chce mít možnost odposlouchávat provoz či narušovat telefonní systémy v cizích zemích. Proto bylo zakázáno, aby firma Huawei prodávala svou lukrativní síťovou technologii USA, Austrálii a Novému Zélandu - třem ze skupiny zemí podílejících se na tzv. "Pěti očích" výzvědné spolupráce (druhé dvě jsou Británie a Kanada).



Zatčení Meng Wanzhou v Kanadě je dramatická eskalace. Tato finanční ředitelka je dcerou zakladatele firmy Huawei Ren Zhengfei. Ren vyvolává podezření západních firem v důsledku své role při poskytování informační technologie čínské armádě.



Ve světě roste podezření vůči čínské technologii. V roce 2016 bylo zjištěno, že některé chytré telefony posílají data západních uživatelů na servery v Číně a jsou vznášeny otázky, jaké tajné funkce jsou součástí čínských systémů. Letos v říjnu informoval Bloomberg, že prý Čína včlenila monitorující čipy do serverů, které používá Apple a Amazon. Ty firmy to důrazně popřely, avšak posiluje to varování výzvědných služeb, že nadvláda Číny v mobilní technologii je rizikem pro země, které jsou zcela závislé na telekomunikačních systémech.



Zatčení Mengové je zřejmě součástí obvinění, které USA připravuje proti Huawei především ohledně porušování sankcí vůči Íránu. Pokud by USA toto dokázaly, firma Huawei by skončila v izolaci.



