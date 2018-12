Cohen se setkal s ruským činitelem a jednal s ním o pomoci pro Trumpa

8. 12. 2018

Michael Cohen, jeden z nejbližších poradců Donalda Trumpa, hovořil během prezidentské kampaně r. 2016 s Rusem, který mu pro Trumpa nabídl pomoc z Moskvy a setkání s Vladimírem Putinem. Vyplývá to z materiálu, který v pátek podal u soudu mimořádný vyšetřovatel Robert Mueller.Federální vyšetřovatelé také uvádějí, že Trump nařídil svému poradci Cohenovi, aby provedl nezákonné platby dvěma ženám, které tvrdily, že měly s Trumpem pohlavní styk. To znamená, že Trump porušil zákony o financování předvolebních kampaní. Doporučili, aby byl Cohen odsouzen do vězení asi na čtyři roky.Odhalení vyvíjejí nový tlak na Trumpa. Ten však celý týden na Twitteru zveřejňuje stále hysteričtější útoky proti Muellerovi. V pátek Trump na Twitteru lživě napsal, že nejnovější vývoj "ho naprosto ospravedlňuje jako nevinného". Ve skutečnosti se vyšetřování stále více blíží Bílému domu.