Srovnání Babiše a Bakaly nabízí pohled do hlubin duše českého lidu

Čapí hnízdo představuje podezření z podvodu, kterým se současný premiér Babiš obohatil na úkor EU. Jde o 50 milionů korun. Postavil za to farmu. Nikoho v důsledku svého podvodu neposlal do nouze nebo na dlažbu, dal lidem naopak práci. Ano, osobně si myslím, že se stal trestný čin, že by měl být vyšetřen a že je katastrofa, že máme trestně stíhaného premiéra, který nejen že je ve střetu zájmů v tomto svém trestním stíhání, ale navíc firma, z níž de facto nejspíše stále čerpá požitky, bere miliardy z EU nepřerušeně dál. Jenže zároveň naprosto chápu, že pro vnímání většiny lidí tohle všechno není vážný problém, pokud jim Babiš zároveň zvyšuje důchody, platy atd.

A pak tu máme pana Bakalu (a nejen jeho… ostatně Babiš taky není jediný podezřelý ze zneužívání evropských dotací, naopak se zdá, že takové zneužívání se stalo národním sportem). Cituji wikipedii:



„V souvislosti s privatizací OKD a podezřelými bankovními operacemi, které mohly poškodit OKD o miliardy korun, Bakalu jako někdejšího hlavního akcionáře vyšetřují česká policie a švýcarské finanční zpravodajství. Speciální policejní tým, který se případem zabývá, Bakalu podezřívá ze spáchání několika trestných činů: porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informací a postavení v obchodním styku a způsobení úpadku.

Společnost Karbon Invest se v roce 2004 při koupi OKD v privatizační smlouvě s FNM zavázala bývalé hornické byty, které patřily OKD, při prodeji přednostně nabídnout dosavadním nájemníkům za netržní cenu. Bakalou ovládaná kyperská společnost RPG Industries, která následně Karbon Invest koupila, později ale byty prostřednictvím společnosti RPG Byty prodala americké společnosti Round Hill Capital, která byty vlastní prostřednictvím své lucemburské firmy Fondy Bydleni 2 S.à r.l. Podle kritiků tímto prodejem Bakala porušil privatizační smlouvu a poškodil tak 103 000 nájemníků bydlících ve 44 tisících bytech.“

K tomu paní Hana Marvanová na ČRo Plus:

„Jak se dalo očekávat, tak OKD skončilo v insolvenčním řízení a myslím, že vláda zatím řeší jen tu naléhavou část – z čeho budou žít horníci, jestli bude na výplaty, co se jim dá ze státního rozpočtu, ale podle mého názoru je problém mnohem širší.“ říká právnička Hana Marvanová v pořadu Interview Plus.

Na prvním místě se podle ní má řešit, jak je možné, že z OKD byly vyvedeny desítky miliard korun (což lze podle Marvanové vyčíst z výročních zpráv), nemovitosti a firmy: „Ta firma, která původně byla velmi bonitní, tak teď skončila v insolvenci a hrozí, že to zaplatíme my, daňoví poplatníci, a to je nepřijatelné,“ dodává.

„Přivedení firmy k úpadku je trestný čin,“ připomíná Marvanová v rozhovoru s Michaelem Rozsypalem a celou situaci srovnává se situací, která panovala kolem IPB a tehdejšího přístupu vlády.

„Vláda to tehdy intenzivně řešila, podávala trestní oznámení. Protože hrozilo to, že ty dluhy po IPB zaplatí všichni daňoví poplatníci. A tady se o tom vláda vůbec nebaví,“ upozorňuje Marvanová.

Připomíná, že v jiných zemích se v takovém případě svolává například mimořádná schůze, na které se projedná, zda bude zahájeno vyšetřování.“

Pokud by měla být kvůli něčemu celonárodní hysterie, aby obyčejní lidé cítili, že právo je na jejich straně, měla by být právě kvůli případům, kde podezření na velmi vážnou ekonomickou kriminalitu souvisí s tím, co lidé negativně pociťují na vlastní kůži. Patří sem samozřejmě také exekuce, lichvářské půjčování a hazard. Bez toho se další a další tlačení na vyšetřování Babiše bude většině lidí jevit jako selektivní spravedlnost, neboť o spravedlnost zjevně nejde, jde jen o to, aby byl Babiš sestřelen ze své politické funkce. Na této vlně pak velmi zdatně surfuje prezident Miloš Zeman a získává si velkou část veřejnosti právě poukazováním na pana Bakalu a jeho vliv (jde o majitele významných „protibabišovských“ a „protizemanovských“ českých médií).

Tím vůbec nemá být řečeno, že Babiš nebo Bakala jsou něčím vinni. To může říci až soud. Víme, že v naší zemi i malé ryby, jako David Rath, umí soudní řízení protáhnout na mnoho let. Už je to více než 6,5 roku od chvíle, kdy byl Rath zadržen s krabicí od vína plnou milionů korun. Dodnes nemáme pravomocný rozsudek, a to byl chycen přímo s úplatkem v ruce a odposloucháván prostorovými odposlechy! Chvíli se dokonce zdálo, že vyvázne úplně čistý, neboť soudce Vrchního soudu vymyslel šikovnou kličku. Tu naštěstí zvrátil Nejvyšší soud. Jak by to asi dopadlo za dob slavného soudce Kučery?

A teď si srovnejte s Rathem možnosti miliardářů. A to je další problém, kvůli kterému by se mělo demonstrovat a který by se měl řešit obecně, ve prospěch právního státu jako takového, ne selektivně kvůli Babišovi. Zatím to působí tak, že jakmile by Babiš byl odsouzen, je demonstrujícím zcela jedno, že obecně justice nefunguje. Prostě cíle by bylo dosaženo. A protože je vlastně vůbec nezajímá, že justice obecně nefunguje, nemají ani představu, že soudní proces s Babišem, pokud vůbec kdy začne (můj tip je, že nezačne), bude trvat deset i více let, tedy nemůže mít žádný vliv na současnou politickou situaci.

A proč si myslím, že soudní proces s Babišem nikdy nezačne, že případ bude nakonec odložen? Protože policie i justice musí vědět, že na tohle nemají. A to je obecný problém. Možná jsme se posunuli od dob Topolánkovy vlády, možná by dnes už případ Jiřího Čunka nemohl být přesazen jinému státnímu zástupci (z Přerova do Jihlavy), který ho prostě zastaví. Po Renatě Vesecké přišel Pavel Zeman a máme vyšší standardy. Ale Babiš je nerealisticky velká ryba. Uvidíme, kéž bych se mýlil. Závěrem bych však chtěl zdůraznit toto: kéž by široká veřejnost měla pocit, že policie a justice umí vyšetřit a odsoudit především ty případy, které běžní lidé na vlastní kůži pociťují jako skutečný problém. Čapí hnízdo to rozhodně není. Nejde o nějakou mou osobní preferenci, jde o mou analýzu s ohledem na vývoj nálad v české veřejnosti. Právě proto, že Babiš je nyní zjevně pro vývoj země nebezpečnější než Bakala, který Českou republiku de facto opouští, je třeba mu – Babišovi – vzít vítr z plachet a dívat se na to, jak získat veřejnost na stranu právního státu západního typu proti němu. Tématem by měla být spravedlnost obecně, právo obecně, s důrazem na řešení těch nejpalčivějších problémů, aby autorita spravedlnosti a práva nebyla podrývána podezřením, že bolesti běžných lidí nikoho nezajímají.







