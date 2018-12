Muellerovi vyšetřovatelé se blíží uzavření kauzy Trump-Rusko

5. 12. 2018

Tento týden dojde ke zveřejnění výpovědí tří hlavních obviněných v kauze Trump-Rusko, upozorňuje Tom Barnes. Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller se údajně blíží uzavření kauzy ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016.

Zveřejněné odpovědi tří klíčových obviněných zřejmě odhalí, do jaké míry bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn, dlouholetý právník Michael Cohen a šéf kampaně Paul Manafort spolupracovali s vyšetřovateli.

Manafort, Flynn i Cohen akceptovali dohody s vyšetřovateli v souvislosti s různými obviněními, která vůči nim byla vznesena.

Trump je zejména znepokojen spoluprací svého bývalého právníka s Muellerovým týmem.

Ten byl minulý týden usvědčen, že lhal Kongresu o obchodních zájmech Trumpa v Moskvě v době prezidentské kampaně. Ačkoliv původně tvrdil, že jednání o možné výstavbě hotelu Trump Tower v Moskvě skončila v lednu 2016, později připustil, že trvala až do června - poté, co si Trump zajistil nominaci Republikánské strany a poté, co Rusové pronikli do emailové pošty Demokratické strany, jejíž obsah zveřejnili via Wikileaks.

Cohen prohlásil, že lhal z loajality k prezidentovi, který během kampaně tvrdil, že nemá v Rusku žádné obchodní zájmy.

Podrobnosti v angličtině: ZDE