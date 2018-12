Prozápadní lidovci jsou špatný vtip

6. 12. 2018 / Boris Cvek

V rozhovoru Michaela Rozsypala s Marianem Jurečkou, místopředsedou KDU-ČSL a jedním z kandidátů na předsedu této strany, na ČRo Plus mne nejvíce zaujal Jurečkův postoj ke spolupráci s hnutím STAN.

Není to tak dávno, kdy lidovci chtěli se STAN vytvořit koalici do sněmovních voleb. Ještě si pamatujeme slavný klip o bratrské vzájemnosti obou předsedů. Tehdy to skončilo kvůli obavě, že pokud půjdou obě formace spolu, nedosáhnou na nutných 10% hlasů. Je tedy naprosto logické, že Evropská lidová strana, do níž KDU-ČSL i STAN patří, vyzvala politiky těchto uskupení, aby šli do evropských voleb na jaře 2019 v koalici. Na evropské úrovni by si měla být obě uskupení logicky nejblíže a to zejména v českém kontextu. Právě v českém kontextu, v kontrastu s Hnutím Ano, přece STAN a KDU-ČSL představují to údajné „jasné demokratické, prozápadní směřování země“. To je ta nejvyšší hodnota.

A najednou v rozhovoru pro ČRo Plus slyším – a to jsem opravdu nevěřil svým uším – od pana Jurečky, že STAN a KDU-ČSL mohou dobře spolupracovat na místní úrovni, kde se řeší technické věci, nikoli na evropské úrovni, kde je mezi nimi hluboký hodnotový příkop. Začal jsem usilovně přemýšlet, jaké hodnoty mohou KDU-ČSL a STAN natolik rozdělovat, že raději nechají evropské volby Babišovi a ODS, než aby se obě proevropské formace spojily a ukázaly svou sílu i pro příští vnitrostátní volby. A najednou jsem začal tušit, že to bude manželství pro homosexuály. Jurečka to v rozhovoru s Rozsypalem potvrdil. Mezi poslanci STAN jsou podporovatelé i odpůrci tohoto rozšíření manželství. Mezi poslanci KDU-ČSL jsou jen odpůrci. STAN zjevně dává svým politikům svobodu a těžko by tato formace nutila lidovce k tomu, aby měnili svůj postoj. Ale lidovci se zjevně nechtějí kontaminovat někým, kdo byť připouští svobodu osobního postoje v tak zásadní věci, která je zjevně podle lidovců důležitější než demokratický vývoj naší země nebo její prozápadní směřování (mimochodem na západě EU má manželství pro homosexuály už každá země, nikoli ovšem na východě nebo na jihu, manželství homosexuálů mají také USA, Kanada, Austrálie atd.).

Takže tak je to u nás s těmi proevropskými demokraty, pro které je podle jejich rétoriky tou nejvyšší hodnotou prozápadní směřování země? Houby s octem. Nota bene: pokud lidovci vyhlásí odpor k manželství homosexuálů za to nejdůležitější, co tvoří jejich identitu, a bylo by to fér, pak se z nich stane – což je zdá se tak jako tak nevyhnutelné – regionální strana východní Moravy, kterou by bylo možno nazvat Čunkovci a které se bude otáčet kolem Putinova Ruska jako slovenští národovci Andreje Danka.

Rozhovor s Jurečkou na ČRo Plus:

https://plus.rozhlas.cz/je-spatne-kdyz-se-vic-resi-problemy-premiera-nez-aby-resil-problemy-statu-rika-7695700

Postoje poslaneckých klubů k manželství pro homosexuály:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babisova-vlada-podporila-navrh-na-manzelstvi-pro-homosexualy/r~54e222ec75f511e89879ac1f6b220ee8/?redirected=1544091212