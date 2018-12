Poprvé jsem četl slavný citát Milana Kundery „Boj člověka s mocí je bojem vzpomínek se zapomněním“ ještě když jsem byl teenager. Myslel jsem si – páni – v komunistickém Československu se dozajista musely dít otřesné věci. Pak jsem ale zjistil, že to tady funguje stejně, píše na Twitteru novinář Jon Schwarz.

I first saw the famous Milan Kundera quote "the struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting" when I was a teenager and thought, wow, things sure were awful in communist Czechoslovakia. Then I found out it works the same here. https://t.co/nAz5m0NUHx