Tillerson: "Trump je nedisciplinovaný, nerad čte a snaží se dělat protizákonné věci"

7. 12. 2018





Bývalý Trumpův ministr zahraničí Rex Tillerson, který prý v této funkci charakterizoval Donalda Trupa jako "debila" a odmítl to posléze dementovat, hovořil ve čtvrtek o Trumpovi v interview s televizí CBS.



Tillerson uvedl, že Trump je "hodně nedisciplinovaný, nerad čte" a opakovaně se snaží dělat protizákonné věci.



WATCH: Former Secretary of State Rex Tillerson is speaking publicly about what led to his firing in March by President Trump.



CBS News political contributor @bobschieffer interviewed Tillerson in Houston last night, at a dinner to benefit MD Anderson Cancer Center. pic.twitter.com/47qDqcsrMs — CBS This Morning (@CBSThisMorning) December 7, 2018

"To, co bylo pro mě problémem, vzhledem k tomu, že jsem přišel z disciplinované korporace Exxon, silně zaměřené na proces, bylo to, že jsem v Bílém domě začal pracovat pro člověka, který je zcela nedisciplinovaný, nerad čte, nečte analýzy, které se pro něho vypracovávají, odmítá se zabývat v mnoha věcech podrobnostmi a stále jen opakuje 'Myslím si tohle.'Trump podle Tillersona rozhoduje na základě svých instinktů, nikoliv na základě faktů. Vypadá to jako impulzivita. Ale "on nezamýšlí jednat impulzivně. Myslím, že se snaží jednat instinktivně."Často Trump řekl: "Tohle chci udělat a takhle to chci udělat," řekl Tillerson, "a já mu na to musel odpovědět: 'Chápu, pane prezidente, co chcete udělat, ale nemůžete to tak udělat. Je to porušením zákona.'"Tillerson také kritizoval, že Trump komunikuje na Twitteru. "Řeknu vám to upřímně: Znepokojuje mě, že americký lid se skoro vůbec nezajímá o důležité otázky - stačí jim 128 písmen."Podrobnosti v angličtině ZDE