Středoevropská univerzita byla donucena odejít z Budapešti do Rakouska

4. 12. 2018

Nový maďarský zákon zaměřený proti Středoevropské univerzitě (CEU) jí od 1. ledna 2019 zakazuje přijímat nové studenty. CEU se tedy od září 2019 částečně přesunuje do Vídně, bylo oznámeno v Budapešti. Všechny své v USA akreditované programy budou od podzimu 2019 k dispozici ve Vídni."CEU byla donucena z Maďarska odejít," konstatoval rektor univerzity Michael Ignatieff. "To je bezprecedentní. Americká instituce byla vyhnána ze země, která je spojencem v NATO. Evropská instituce byla vyhnána z členského státu Evropské unie.""Svévolné vyhnání ze země univerzity s dobrou pověstí je flagrantním porušením akademické svobody. Je to temný den pro Evropu a temný den pro Maďarsko. Vláda spáchala nespravedlnost na svých vlastních občanech, na stovkách Maďarů, ktří pracují a studují na CEU a na tisících maďarských absolventů a jejich rodin."Univerzita si zachovává akreditaci jako maďarská univerzita a bude se snažit pokračovat ve výuce i ve výzkumu v Budapešti, dokud to bude možné.Podrobnosti v angličtině ZDE