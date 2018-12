Jak američtí miliardáři financují v Británii ultrapravici. Kde ještě jinde v Evropě?

7. 12. 2018

Temné peníze jsou největší současnou hrozbou demokracii. Jsou to tajně investované peníze, jejichž cílem je změnit výsledky voleb. Umožňují velmi bohatým lidem ovlivňovat politiku, aniž by přiznali, co dělají.



K největším americkým investorům peněz do politiky patří Charles a David Koch, spoluvlastníci firmy Koch Industries, obrovského konglomerátu ropovodů a rafinérií, chemiček, továren na zpracování dřeva a na výrobu papíru, firem obchodujících s komoditami a dobytčích farem. Jejich společný majetek je 120 miliard dolarů, patří k nejbohatším lidem na této planetě.



V eseji vydané v roce 1978 přiznal Charles Koch svůj cíl: "Naše hnutí musí zničit převažující etatistické paradigma." Kochovy podniky byly nuceny zaplatit obrovské daně za poškození přírody úniky ropy, za protizákoné emise benzenu a zničení přírody čpavkem. V roce 1999 konstatovala porota, že firma Koch Industries vědomě používala zkorodovaný plynovod na butan, což vyvolalo explozi, při níž zahynuli dva lidé. Company Town, film z loňského roku, dokumentuje příběh místních lidí, kteří bojují proti znečištění prostředí obrovskou papírnou, kterou vlastní bratři Kochové.Kochové během let financovali miliony dolarů akademické katedry, analytické instituce, časopisy a hnutí. Její úsilí má obrovský úspěch.Vědci z Harvardské a Kolumbijské univerzity zjistili, že hnutí bratří Kochů Americans for Prosperity nyní úspěšně soutěží s Republikánskou stranou co do velikosti, počtu zaměstnanců i organizačních schopnost. Tato organizace přetáhla v hospodářských, daňových a regulačních záležitostech Republikánskou stranu k ultrapravicovým postojům. Měla klíčový vliv na úspěch hnutí Tea Party, vytlačení Demokratů z Kongresu a na to, jaké zaměstnance přijal Trump do svého týmu převzetí americké vlády. Síť bratří Kochl umožnila zajistit obrovské daňové škrty, rozdrcení odborů a likvidaci zákonů na ochranu životního prostředí.Avšak jejich ruka zůstává neviditelná.V Británii nyní financují bratří Kochové původně marxistický časopis Spiked. Za poslední dva roky mu poskytli 300 000 dolarů. Časopis nyní protestuje proti existenci sociálního státu, proti regulaci, proti hnutí Occupy, proti antikapitalistům, proti Corbynovi, proti Sorosovi, proti hnutí Me Too, proti "černošským výsadám" a proti hnutí Black Lives Matter. Všechny tyto protesty jsou prý jménem "obyčejných lidí", které "ultačují protitrumpovské a protibrexitové kulturní elity", "feministické elity", "ekologické elity" a "kosmopolitní politikové".Časopis nyní systematicky hájí osoby na ultrapravici: Nigela Farage, Tommyho Robinsona, Arrona Bankse, Viktora Orbána. Jsou to prý oběti "mccarthyovských" pokusů potlačit svobodu projevu. Požaduje nejtvrdší brexit, protože by to dovolilo Británii zrušit předpisy Evropské unie. Časopis bojuje proti "vyvolávání nesmyslného strachu z globálního oteplování" a požaduje zvýšení těžby uhlí a zintenzivnění frakování. Časopis se posmívá varování, že znečištění vzduchu je nebezpečné a navrhuje zrušit urbanistický systém plánování. "Musíme si přírodu podrobit, ne se před ní sklánět."Časopis nepřiznává, že dostává peníze od bratří Kochů.Kolika dalším časopisům a institucím v Británii a v Evropě dávají bratři Kochové tajně peníze?Podrobnosti v angličtině ZDE