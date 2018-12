Globální hanba pro ČR: Je mezi jen 11 ULTRAPRAVICOVÝMI ZEMĚMI, které odmítly dohodu OSN o migraci

V pondělí podepsala drtivá většina členských zemí OSN první mezinárodní dohodu týkající se migrační krize, a to navzdory zuřivým protestům Donalda Trumpa.



Tento historický, i když nezávazný pakt, jehož cílem je lépe zvládat masovou migraci, schválilo po 18 měsících debaty a vyjednávání 164 zemí světa. Německá kancléřka Merkelová dnešek proto přivítala jako "významný den".



Globální pakt OSN o bezpečné, spořádané a pravidelné migraci, podepsaný v Marrakeši, je zaměřen na koordinaci akcí týkajících se migrace po celém světě. Před rokem ho odmítl Trump. Od té doby ho odmítly podepsat Rakousko, Austrálie, Chile, Česká republika, Itálie, Maďarsko, Polsko, Litva, Slovensko a Dominikánská republika.





Merkelové, která přijala do Německa statisíce uprchlíků ze Sýrie a z Afghánistánu, se dostalo po vášnivém projevu, v němž zdůraznila, že OSN byla založena po druhé světové válce, a hovořila o "neuvěřitelném utrpení lidstva", způsobeném nacistickým režimem, se dostalo ovace ve stoje.



Globální dohoda o migraci, zdůraznila Merkelová, není ničím jiným než základem naší mezinárodní spolupráce.



Belgický premiér Charles Michel poukázal na to, že paktu zneužívají některé politické strany k šíření dezinformací. V Evropě je zneužíván politickými stranami k "šíření lží a nepravd".



Generální tajemník OSN Antónie Guterres v pondělí podtrhl, že je mýtus, že by dohoda omezovala suverenitu členských zemí.



V Evropě zneužívají strachu z migrantů ultrapravicové skupiny a v USA proti němu bojuje Donald Trump.



Globální pakt o migraci definuje 23 cílů, jejichž účelem je otevřít legální migraci a odrazovat lidi od neregulérního překračování hranic v době, kdy počet lidí, žijících mimo svou zemi, překročil čtvrt miliardy.



UNICEF charakterizoval dohodu jako "historický úspěch" pro děti i státy.



Laurence Chandy z UNICEFu konstatoval: "Dnes stále ještě 100 zemí světa vězní uprchlické děti. Představte si, kdyby alternativy k věznění uprchlických dětí byly přijaty globálně, a počet vězněných dětí by poklesl z dnešního milionu na nulu. Představte si, kdybychom dokázali odstranit mezeru ve vzdělávání a přístupu ke zdravotnictví u uprchlických dětí, aby taková nespravedlnost neexistovala."



