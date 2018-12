Světoví investoři: Odstraňte globální oteplování, anebo dojde k světovému finančnímu krachu

10. 12. 2018



Summit OSN v Katovicích "musí ukončit spalování uhlí a zavést podstatné daně na emise uhlíku"



Globální investoři, kteří spravují investice v hodnotě 32 bilionů dolarů, vydali v pondělí na ekologickém summitu OSN v Katovicích vládám drsné varování. Naléhají, aby bylo bezodkladně zastaveno pálení uhlí a aby byly sníženy emise uhlíku. Jinak čelí svět finančnímu krachu, který bude několikanásobně horší než to, co svět zažil roku 2008.



K varujícím investorům patří největší světové penzijní fondy, pojišťovny a správci kapitálu.

Ministři přijedou na summit do Katovic v pondělí na kritický druhý týden shromáždění, kde se dostává vyjednávání o proměně dohody o boji proti globálnímu oteplování v Paříži v praktické akce dostává do kritického bodu, protože financování boje proti globálnímu oteplování je klíčovou oblastí sporů.Investiční firma Schroders varovala, že bez bezodkladných akcí dojde ke globálním ekonomickým ztrátám ve výši 23 bilionů dolarů ročně. Trvalé hospodářské škody budou asi čtyřnásobné ve srovnání s krizí roku 2008. Ratingová agentura Standard and Poor také varuje vedoucí politiky: "Globální oteplování už začalo měnit fungování našeho světa."Thomas DiNapoli z důchodového fondu New York State Common Retirement Fund v hodnotě 207 miliard dolarů upozornil, že akce proti globálnímu oteplování nejen povedou k zamezení škod, ale posílí počet pracovních příležitostí a růst.Rusko, USA, Kuvajt a Saúdská Arábie na katovickém summitu však oznámily, že zamýšlejí rozmělnit schválené rozhodnutí potvrzující nutnost omezit globální oteplování na 1,5 stupňů Celsia.Po vzrušené dvou a půl hodinové debatě v sobotu večer šokovali tito čtyři hlavní světoví těžaři ropy pokusy dohodu z Paříže torpédovat.Vyvolalo to obavy mezi vědci, že Donald Trump se bude pokoušet akce proti globálnímu oteplování ochromit.Podrobnosti v angličtině ZDE