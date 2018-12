Juncker: Neexistuje prostor pro novou dohodu o brexitu

12. 12. 2018

Evropská unie je ochotna poskytnout Británii další vyjasnění týkající se dohody o brexitu, ale nebude znovu jednat o smlouvě, ani o protokolu týkajícím se irských hranic, prohlásil šéf evropské exekutivy Jean-Claude Juncker, informují Vivienne Clarkeová a Fiach Kelly.

Britská premiérka Theresa Mayová dnes cestuje do Dublinu v rámci snah zachránit svou skřípající dohodu o brexitu.

Poté co odložila hlasování Dolní sněmovny o dohodě, protože se porážka zdála neodvratnou, začala Mayová cestu po evropských hlavních městech s cílem získat ústupky. Je nepravděpodobné, že by byla úspěšná.

Britský parlament bude hlasovat o dohodě do 21. ledna, oznámila mluvčí Mayové. Pokud by poté neexistovala uspokojivá dohoda, parlament by dál o tématu debatoval.

Mayová se v úterý obrátila na kancléřku Merkelovou a nizozemského premiéra Marka Rutteho. Dále se sešla s předsedou Evropské komise Junckerem a předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem.

Dnes pozdě večer se má v Dublinu sejít s irským premiérem Leem Varadkarem. Ve čtvrtek a v pátek proběhne summit EU, na němž bude zřejmě agendě dominovat právě brexit.

