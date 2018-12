"Nikým nevolené děti"

13. 12. 2018 / Lukáš Kraus

Nikým nevolené a nevolící děti nezodpovědně vrhají špatné světlo na "nejlepší z možných světů", jak velmi trefně parafrázoval Václav Klaus slavný konzervativní asociální výrok baronky Margaret Hildy Thatcherové: "There is no alternative."



Děti svou chudobou a hladem ohrožují kapitalistické pořádky v naší vlasti. Také nikým nevolený a ve své době i dnes nechtěný aktivista Ježíš drze tvrdil něco o tom, že "nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží".



Takovým nenaslouchejme a dál si braňme naše tradiční a dle nás jediné možné křesťanské stavovské a baronské hodnoty, které se nám v posledních dnech zjevně snaží rozvrátit nenažrané děti. Děti v naší společnosti nemají žádná práva a žádnou integritu. Jsou jen produktem vlastních rodičů a nesou tak přímou odpovědnost za exekuce či sociální deprivace v rodině, kraji i ve světě. Nějací neomarxističtí ježíšové a podobní samaritáni a citlivkové, humanisté se svou viditelně se angažující aktivistickou a kverulantskou rukou nejsou slučitelní s demokracií, jak ji chápeme - a hlavně s naší rukou neviditelnou.