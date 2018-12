Itálie nabídla snížení rozpočtového deficitu. EU to nestačí

14. 12. 2018

Nový rozpočtový plán italské vlády na příští rok, který omezuje deficit, stále nestačí ke schválení EU, oznámil ve čtvrtek komisař pro ekonomické záležitosti Pierre Moscovici.

"Je to krok správným směrem, ale nicméně musím říci, že to ještě nestačí. Je třeba ještě podniknout další kroky," sdělil Moscovici francouzským senátorům v Paříži poté, co Řím předložil poslední návrh, aby se vyhnul finanční penalizaci Bruselu.

Hovořil den poté, co italský premiér Giuseppe Conte nabídl Evropské komisi snížení deficitu v roce 2019 na 2,04 % HDP.

Evropská komise v říjnu odmítla návrh počítající s vysokými výdaji koalicí Ligy a Hnutí pěti hvězd. Rozpočet zahrnuje univerzální základní příjem ve výši 780 eur pro nejchudší, který by jim měl pomoci vrátit se na trh práce.

Po jednání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem Conte prohlásil, že dodatečné zdroje poskytují Itálii větší manévrovací prostor. Deficit tak může být snížen z 2,4 % HDP na 2,04 %. Došlo k tomu po varování Bruselu, že navrhovaný deficit ve výši 2,2 % HDP by zemi stále ještě vystavil sankcím.

Pokud nedojde k dohodě, Itálie se může stát terčem procedury EU vyvolané nadměrným deficitem, která může vést k pokutě až do výše 0,2 % HDP.

Deficit ve výši 2,04 % HDP stále zůstává výrazně vyšší než 0,8 % plánovaných předchozí středopravicovou vládou.

Brusel tvrdí, že vysoký deficit by pouze navýšil masivní dluhové břemeno Itálie a nevedl by k růstu, který je slibován po létech úspor.

Podrobnosti v angličtině: ZDE