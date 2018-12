Jak nás chtěl pan Kováčik chránit před Bruselem

17. 12. 2018 / Boris Cvek

Pan Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM, se v Otázkách V. Moravce rozčiloval, že peníze, které EU vyplácí v dotacích České republice, jsou peníze českých občanů, a tak nám tady do toho nemá Brusel co mluvit. Pomiňme to, že vzhledem k tomu, že Česká republika není dosud čistý plátce do společného rozpočtu EU, zůstává nějaká část peněz, které jdou z toho rozpočtu k nám, penězi čistých plátců (bohatých západních zemí).

Šokující je to, že Kováčik takto reaguje na kroky, které Evropská komise učinila vzhledem ke vzrůstajícímu – a do očí bijícímu – podezření, že Andrej Babiš, premiér ČR, tedy člověk mající vliv na rozdělování dotací z EU, a zároveň de facto nejspíše stále vlastník mamutího příjemce těchto dotací, je v obrovském střetu zájmů. Kováčik bere za samozřejmé, že český daňový poplatník chce, aby o jeho penězích rozhodoval zdejší, český systém rozdělování peněz. Podobně se vyjadřoval i ve věci novelizace tzv. služebního zákona. Jako by českému daňovému poplatníkovi bylo jedno, že jeho peníze někdo rozkrade, hlavně když to rozkrade podle našich pravidel a pro naše oligarchy.

Je přitom jasné, že západní země EU umějí s penězi hospodařit mnohem efektivněji, mnohem průhledněji než postkomunistické státy. Míra korupce je tam dramaticky nižší. Na Ukrajině nebo v Rusku se národní bohatství nevyužívá k veřejnému zájmu, ale slouží jen k příšernému zbohatnutí úzké věrchušky oligarchů. My jsme někde mezi Ukrajinou a Německem. Rozhodnutí Evropské komise ve věci Babiš je právě jen ochrana veřejných peněz před jejich možným rozkradením naším oligarchou. A je to samozřejmě Evropská unie, kdo po nás chce služební zákon jako podmínku evropských dotací. Chce, aby ty peníze, které sem posílá, nebyly rozkradeny. A to je nesmírně důležité, ať už jsou to peníze z kapsy kteréhokoli daňového poplatníka EU.

Kováčik si zahrál na notu české suverenity a odporu k Bruselu. Latentně z jeho slov vyznělo, že nám přece nebudou nějací cizáci mluvit do našich peněz. Komunista hájí přes nacionalismus oligarchu proti západnímu sociálnímu státu, který je umožněn tím, že transparentní veřejné finance jsou jasnou hrází proti vzniku úzké věrchušky oligarchů na úkor obyčejných lidí. No, není to nic divného, když si uvědomíme, že pro české komunisty není vzorem sociální stát Dánsko nebo Švédsko, ale brutální, ultrakonzervativní a velkokapitalisticý režim v Rusku, kde jsou pracující, chudí a důchodci v de facto otrockém postavení ve srovnání se západní Evropou.