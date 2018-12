Co do vyspělé Evropy nepatří: hidžáby, nebo české exekuce?

19. 12. 2018 / Boris Cvek

Lidové noviny se na Facebooku při sdílení článku o tom, že ve Švédsku v parlamentu mají takovou poslankyni, která nosí hidžáb, ptají svých čtenářů, zda by jim to vadilo. Samozřejmě reakce pod článkem jsou velmi primitivně odmítavé. Vadilo by vám, kdyby vaše dítě operoval špičkový chirurg, který je muslim, nebo raději byste chtěli, aby ho zmrzačil nějaký hlupák, ale byl by to někdo vám nábožensky či kulturně blízký? Naučme se konečně dívat na svět prakticky.



My žijeme v mrzáckém státě, kde naši poslanci vytvořili zločinecké zákony, např. ty exekuční. Byli to poslanci v kravatách, byli to lidé jako my, hezcí, usměvaví Češi a Češky. Bodejť by se tihle hodní, boží lidé neusmívali! Exekuce, fotovoltaika, byznys s chudobou atd. Ale zůstaňme u těch českých exekucí. Ano, ty skutečně do Evropy nepatří (na rozdíl od hidžábu, který je ve vyspělých evropských zemích běžný).