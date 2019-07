"Práce načerno"

18. 7. 2019 / Lukáš Kraus

Dále je třeba takové sociální podpory a individuálního přístupu, že člověka, který se chce dostat z dluhů, chce a může pracovat, MPSV podpoří a vyvede z dluhové pasti. Vyšlo by to totiž mnohem levněji než různé doplatky na bydlení směřující do kapes obchodníkům s chudobou. V neposlední řadě je třeba odebírat bankovní licenci všem, kdo klamavou reklamou, lichvou nahánějí lidi do neřešitelné ekonomické situace. Stavět sociální a startovní bytové kapacity je jednou z dalších věcí.