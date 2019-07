Írán se zmocnil dvou britských cisternových lodí

19. 7. 2019

UK tanker seized by Iran. Boris Johnson about to become PM. What could possibly go wrong?

Revoluční gardy vydaly prohlášení, že loď Stena Impero zajaly a citovaly jako důvod mezinárodní námořní právo. Írán si ostře stěžoval na zadržení íránské cisternové lodi britskými jednotkami před čtrnácti dny nedaleko Gibraltaru.Íránské revoluční gardy se zmocnily britské cisternové lodi Stena Impero v den, kdy úřady v Gibraltaru oznámily, že prodlužují konfiskaci íránské cisternové lodi Grace 1, podezřívané, že dopravuje naftu do Sýrie. Teherán odsoudil zadržení cisternové lodi Grace 1 jako pirátský akt, nařízený z Washingtonu. Íránští politikové požadovali pomstu.Stena Impero je cisternová loď s výtlakem 30 000 tun, pluje pod britskou vlajkou a její majitelé jsou Švédové. Plula do Saúdské Arábie, když náhle opustila mezinárodní námořní trasy vedoucí Hormuzskou úžinou a směřuje na sever k íránskému ostrovu Qeshm, kde mají íránské revoluční gardy velkou základnu.Z Londýna přicházejí zprávy, že k incidentu byl svolán krizový štáb britské vlády, výbor Cobra. Ministerstvo obrany uvádí, že má v oblasti lodi, ale nemá další podrobnosti ohledně toho, k čemu došlo.Íránské revoluční gardy se už předtím pokusily zajmout jinou britskou cisternovou loď, šest dní poté, co byla zajata íránská loď Grace 1. 10. července zasáhla britská válečná loď HMS Montrose a odehnala tři íránské vojenské lodi, které se pokoušely přimět britskou cisternovou loď British Heritage, aby plula směrem k íránskému území.K incidentu došlo uprostřed války nervů probíhající kolem hlavních ropných exportních tras v Perském zálivu. Dochází k incidentům mezi íránskými, britskými a americkými jednotkami.V pátek Teherán popřel tvrzení Donalda Trumpa, že americké jednotky sestřelily íránský dron nad Perským zálivem. Íránský vrchní vojenský mluvčí uvedl, že se všechny drony bezpečně vrátily na základnu, avšak Trump na svém výroku trvá.Možnost vyjednávání, které by uvolnilo napětí, je v pátek daleko menší než kdy předtím, poté, co vysoký činitel americké vlády odmítl jadernou nabídku, kterou přinesl během své návštěvy v New Yorku íránský ministr zahraničí Javad Zarif. Americký činitel konstatoval, že nabídka není seriozní a požadoval, aby k rozhovorům přistoupil "někdo, kdo skutečně činí zásadní rozhodnutí", aby došlo "k ukončení škodlivých íránských jaderných ambicí".Trump váhá, co vlastně chce, aby Írán udělal pro zrušení ropného a bankovního embarga, která USA na Írán uvalily poté, co loni v květnu zrušily svůj podpis pod mezinárodní jadernou smlouvou s Teheránem. Ostrá reakce na Zarifovu nabídku naznačuje, že americkou politiku vůči Íránu nyní řídí američtí vládní jestřábi pod vedením Johna Boltona, poradce pro národní bezpečnost.Podrobnosti v angličtině ZDE