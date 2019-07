Británie navzdory brexitu žádá Evropskou unii o pomoc v Hormuzské úžině

23. 7. 2019

Britský ministr zahraničí odmítl americké plány, "protože my podporujeme jadernou dohodu z r. 2015"



Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt navrhl evropskou ochrannou vojenskou námořní sílu pro Perský záliv. Odmítl americké plány pro Američany vedenou námořní jednotku na ochranu komerčních lodí před íránským zasahováním.

Hunt zdůraznil, že Británie se nechce připojit ke americké kampani maximálního ekonomického tlaku proti Íránu, protože Británie, na rozdíl od USA, nadále podporuje jadernou dohodu s Íránem podepsanou r. 2015. Britské ministerstvo zahraničí se zjevně obává, že americkou námořní jednotku, operující v Hormuzské úžině, by Írán vnímal jako provokaci a vedlo by to k možným dalším střetům.Hunt o této věci plánuje koncem týdne hovořit s evropskými spojenci.Hunt přiznal, že Spojené státy zprvu požádaly Británii, aby přispěla do Američany vedené námořní jednotky. Dodal, že americký plán je konstruktivní, ale že on chce, aby byla námořní ochranná jednotka co nejširší, čímž naznačil, že celá řada evropských zemí by se na ní nechtěla účastnit, pokud by jednotku vedly Spojené státy.Je otázkou, zda tuto Huntovu politickou linii podpoří nový britský premiér Boris Johnson.Podrobnosti v angličtině ZDE