Rusko a Sýrie znitenzivňují bombardování civilistů v Idlibu

23. 7. 2019





Nejméně 33 osob bylo usmrceno a více než 100 jich bylo zraněno v pondělí leteckým úderem proti tržišti v severní Sýrii. Syrské a ruské bombardování civilních oblastí ve vzbouřenci ovládané provincii Idlib zintenzivnilo.



Svědci a monitorovací organizace hovoří o rozsáhlém zničení dvou obytných bloků v centru Marrat al-Numanu. Mnoho lidí je stále ještě pohřbeno pod troskami činžáků.

Záchranné akce musely být opakovaně zastavovány, protože stihačky kroužily nad městem. Rusko je známé tzv. "druhým zásahem": Vybombarduje nejprve místo, a po příjezdu zdravotníků a sanitek pak bombarduje záchranáře a zdravotníky.Během posledních čtyř měsíců bombardují Rusko a syrská vláda civilisty ve vzbouřenecké provincii Idlib zvlášť brutálně.Ruské a syrské bombardování se zaměřuje proti nemocnicím, tržištím, školám a centrům pro uprchlíky, jejichž příbytky byly zničeny. Agentury OSN a nevládní organizace konstatují, že zničeno leteckými údery bylo více než dvacet nemocnic a lékařských klinik. Některé z nich byly letecky bombardovány několikrát do té doby, než začalo být nemožné léčit pacienty.V provincii Idlib se nyní shromažďují více než 3 miliony lidí, kteří uprchli před boji v jiných částech země. Mezi nimi jsou extremističtí bojovníci a džihádisté, kteří podvrátili povstání proti Asadovi a ovládají civilní obyvatelstvo. Přítomnost džihádistů používají ruské a syrské jednotky jako záminku pro bombaradování civilistů v Idlibu.29. dubna zahájil režim a Rusko leteckou bombardovací kampaň proti Idlibu, která měla podpořit pozemní ofenzívu. Avšak režimní jednotky do oblasti nedokázaly postoupit, přestože naprosto ovládají vzdušný prostor.Osud Idlibu je klíčový pro výsledek války, při níž do doby před třemi lety, kdy humanitární organizace přestaly počítat mrtvé, zahynulo více než půl milionu lidí. Od té doby válka, jejímž cílem bylo svrhnout Asada, se proměnila v nesčetné konflikty a vedla k vyhnání více než poloviny obyvatelstva Sýrie z jejich domovů. Tito lidé nemají kam utéci. Válka do země vtáhla sousední státy, které všechny chtějí utvářet poválečnou situaci v Sýrii ve svůj prospěch.Turecko, které silně podporuje opoziční organizace v Idlibu, navrhlo vrcholnou schůzku s dvěma Asadovými hlavními stoupenci, Ruskem a Íránem. Četné pokusy o vyjednání míru za poslední roky selhaly.Írán, jehož jednotky pomohly Asadovi dobýt r. 2016 města Aleppo, neposkytly podstatnější počet vojáků pro frontu v Idlibu a hašteří se s Moskvou ohledně toho, co si s Idlibem počít. Turecko varuje, že nepřijme masivní množství uprchlíků, pokud by Rusko a Sýrie provedlo velkou ofenzívu.Podrobnosti v angličtině ZDE