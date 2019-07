Past technologie

22. 7. 2019

Žijeme v době hlubokého ekonomického rozvratu. Probíhající proměna výroby a spotřeby počítačovou automatizací je všude: je to vidět ve vyprázdněných centrech měst a na pracovním trhu, který se stále více dělí mezi technologicky gramotné, univerzitně vzdělané lidi na vrcholu, a ty, kteří jsou zatlačeni do práce v sektoru služeb, je nejistá a špatně placená. Digitální inovace jsou přímo spojeny s odsunem pracovních příležitostí do zahraničí: technologie umožňuje firmám dohlížet na výrobu ze vzdálenosti a koordinovat neuvěřitelně složité dodavatelské řetězce. To jsou základní fakta našeho věku a množství politických jevů je nutno vnímat z tohoto hlediska, píše John Harris.





Píše o tom v knize The Technology Trap (Past technologie) švédsko-německý ekonom a historik Carl Benedikt Frey. Jeho základní tezí je, že se ukazuje, že 21. století bude velmi podobné začátku století devatenáctého, v tom smyslu, že technologie vyvolává obrovskou krizi statusu, bezpečnosti a důvěry v instituce. Tehdy byl typickým vzbouřencem kvalifikovaný tkadlec v nově vznikajících průmyslových oblastech v Anglii, který byl zděšený vznikem mechanizovaných továren a právem se obával propadu svých příjmů a svého společenského statutu. Nyní se globální bouře zaměřuje na obdobně rozhněvané lidi - většinou muže - v takových amerických státech, jako je Ohio. "Ne všechna výrobní města tam hlasovala pro Trumpa," píše Frey. "Avšak volební okrsky, které se specializují v průmyslových odvětvích, které silně investovaly do automatizace, pro něho drtivou většinou hlasovaly."



Frey poukazuje na to, že v těchto oblastech se rozkládá celá vrstva starého socioekonomického středu, od lidí, kteří pracovali na strojích až po nižší finanční úředníky, už téměř tři desetiletí. A přijít o místo, které bývalo kdysi jisté na celý život, znamená přijít o jakoukoliv šanci stability. Tito lidé ale vložili svou trvalou osobní investici do myšlenky "disciplinovaného já", které je hrdé na monotonní práci na výrobní lince v továrně, tak posiluje pocit důležitosti pro mužské živitele rodin.



Před dvěma lety jsem navštívil korporátní vedení onlinového supermarketu Ocadu v Hatfieldu v anglickém Hertfordshiru, píše autor. Jeho provozy byly rozděleny na dvě části zásobovací silnicí, po níž jezdily s dodávkami kamiony. Na jedné straně seděli softwaroví inženýři, vynálezci hardwaru a marketingoví odborníci. Ti vypracovávali veřejnou tvář podniku a takové inovace, jako robotické paže, které brzo budou pracovat s všemi druhy zboží. V rukou si nesli kávu a byli oblečení ve funkčních, ale neformálních oděvech, vypadali spokojení a bohatí. Na druhé straně ulice pracovali lidé, kteří vybírali z polic zakoupené zboží, často během nepříjemně načasovaných směn. Za minimální mzdu dělali většinu té práce, kterou, jak jsem to pochopil, budou nakonec dělat automaty.



Všechny ty dnes prázdné a opuštěné britské obchody nám neustále připomínají, že automatizace likviduje pracovní příležitosti v maloobchodě, které byly kdysi nabízeny za místa ztracená ve výrobním a těžkém průmyslu. Jako v USA, pokud je nyní britská politika plná agresivní nostalgie a hněvivému odmítání myslet na budoucnost, tohle je hlavní důvod proč.



Frey argumentuje, že dnešní populisté se zřejmě dříve nebo později pokusí zpomalit průběh automatizace ve snaze ochránit své voliče. Historie nám v této věci nabízí poučení: Vzhledem k tomu, že kataklysmata průmyslové revoluce nakonec vedla k tak osvobozujícím a pracovní příležitosti vytvářejícím inovacím, jako je přístup všech k elektrické energii a spalovací motor, pokusy zpomalovat automatizaci by ohrozilo vznik věcí, které nakonec budou ku prospěchu všem.



Zjevně, přesvědčivou odpovědí na technologický rozvrat není popírání budoucnosti, ale vytvoření pomocných sociálních programů - výstavbu domů a bytů, obrovské změny ve vzdělávání, univerzální příjem nebo systém základních sociálních práv. Taková opatření by lidi ochránila a pomohla by jim využít velkých změn. Avšak slyšíte populisty o něčem takovém vůbec mluvit?



