Kde je mediální pokrytí civilních obětí války proti IS?

24. 7. 2019

Nové studie odhalují důležité mezery ohledně tohoto aspektu operace proti islamistům, která byla z velké části leteckou válkou, píše Alexa O´Brienová.

Většina novinářů je přesvědčena, že zprávy o ztrátách nevinných životů je pro válečné zpravodajství naprosto centrální. Nicméně mediální pokrytí civilních obětí ve válce proti takzvanému "islámskému státu" z větší části chybělo, ke škodě schopnosti veřejnosti chápat a zvažovat náklady války.

Navzdory úsilí zlepšit přesnost zaměřovacích systémů a lépe chránit životy nekombatantů jak na straně USA, tak jejich spojenců, civilní oběti zůstávají děsivou tváří vojenského konfliktu. Od roku 2014 bylo připsáno koaličním náletům až 29 000 civilních úmrtí, uvádí londýnská organizace Airwars. Sami koaliční představitelé připouštějí více jak 1 300 zabitých civilistů. Ale zprávy o zabitých civilistech vesměs chyběly. Čím to je?

Posledních šest měsíců jsem se snažila najít odpověď. Organizace Airwars vydala dvě studie pokrytí civilních škod americkými médii během jedné periody konfliktu a druhou o zmínkách o civilních škodách na tiskových konferencích Pentagonu od srpna 2014.

Ptali jsme se také takřka stovky mediálních profesionálů, kteří pokrývali konflikt s IS v Iráku a Sýrii, na jejich názory a zkušenosti ohledně zpravodajství o civilních škodách. Jejich odpovědi byly jasné: Věří, že pro mediální pokrytí jsou civilní škody kriticky důležité, ať už jde o samotnou válku, nebo o dohled nad americkou vládou a vojenskou strategií, politikou a operacemi.

Nicméně bylo zjištěno, že zprávy o civilních obětech v klíčových obdobích konfliktu buď zcela, nebo z velké části chyběly. Například v době od října 2015 do března 2016, když v Iráku probíhaly nejintenzivnější boje, pět hlavních amerických listů (Los Angeles Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times a USA Today) publikovalo celkem jen pět článků o civilních škodách způsobených koaličními nálety.

Podrobnosti v angličtině: ZDE