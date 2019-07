Johnson odmítl dohodu s EU a směřuje Británii k divokému brexitu

27. 7. 2019

Irish in London protesting against Brexit: ‘Our commitment to stopping Brexit does not end with a Boris Johnson government’ https://t.co/oz6oIfaoTU

Zdánlivě neústupný Johnsonův tón přiměl irského premiéra Leo Varadakara k varování, že divoký brexit povede více lidí v Severním Irsku k požadavku, aby došlo k sjednocení Severního Irska a Irské republiky. V dohodě z Velkého pátku r. 1994, která ukončila severoirský terorismus, je klauzule, že Severní Irsko se může včlenit do Irské republiky, pokud to budou severoirští občané chtít.Johnson sdělil Angele Merkelové a dalším evropským politikům, že "irská podmínka musí být zrušena", má-li dojít k jakémukoliv jednání s EU. Evropská unie zdůrazňuje, že zrušena nebude.Britská Dolní sněmovna většinou poslanců odmítá divoký brexit. Je možné, že Johnson proto vyhlásí předčasné volby, v nichž se bude prezentovat jako "stoupenec brexitu". V současnosti to však popírá. V pátek se vyjádřil: "Britský lid si nepřeje další volby, nechce referendum, nechce všeobecné volby. Chce, abychom realizovali brexit." - Je to otevřená lež - už po mnoho měsíců vyplývá z průzkumů veřejného mínění, že o 10 až 15 procent více britských občanů si přeje, aby Británie setrvala v EU, než kolik chce realizaci brexitu.Varadakar v pátek konstatoval: "Budeme stále více svědky toho, že liberální protestanté a liberální unionisté v Severním Irsku se začnou ptát, kde se více cítí doma: v nacionalistické Británii, která hovoří o tom, že potenciálně znovu zavede trest smrti, anebo jsou součástí evropského domu a Irska?"Johnson čelí velmi dramatickému setkání s jednotlivými evropskými představiteli. Michael Roth, německý ministr pro Evropu, se vyjádřil v televizi ZDF: "Johnson se mýlí, pokud si myslí, že se Evropská unie nechá vydírat. Mé poselství novému britskému premiéru je velmi jasné. Borisi, volební kampaň skončila. Prostě se uklidni."!Po Johnsonově telefonátu s Emmanuelem Macronem se vyjádřila francouzská ministryně pro evropské záležitostí Amélie de Montchalin, že by se obě stranu měly vyvarovat "her, gest a provokací", vzhledem k tomu, že Británie má opustit EU do tří měsíců.Johunsonovým problémem také je, že má v Dolní sněmovně většinu jen tří poslanců a o dva zřejmě přijde v nadcházejících doplňovacích volbách. Stačí, aby jeho jednání natolik znepokojilo několik konzervativních poslanců, aby přešli do jiné strany, a bude s Johnsonem konec.Podrobnosti v angličtině ZDE