Opoziční smlouva a výročí pražské kavárny

26. 7. 2019 / František Řezáč

Jelikož se nyná často vzpomíná (a ještě bude!) na dobu politickou před deseti, dvaceti (viz níže) či třiceti lety, nebude od věci si leccos z oněch dob připomenout. Například tzv. opoziční smlouvu, kterou mnozí skloňují ve všech pádech, ale málokdo ví, co že v ní vlastně bylo. Tak třeba tam byl návrh na změnu volebního systému z poměrného na většinový, hleďme! Tehdy tu změnu, pokud se nemýlím zablokoval vetem prezident Havel, že...





Kde bychom dnes byli, až by pominula ta dobová a tolik kritizovaná tehdejší konstalace ODS a ČSSD, ať si vyspekuluje každý amatérský politolog sám. Moje spekulace je, že bychom byli jinde. ANO by sestavilo vládu SAMO a ČSSD by neměla problém být v ní či nebýt ....







Zde jedna z mnoha současných reminiscencí. Kolik už těch výzev k odchodu s díkem i bez něj bylo? Tolik, že z toho člověk skoro nudou zívá.







(Autor tehdy jako řadový člen ČSSD s principy oposmlouvy souhlasil. Co se z toho nakonec vyvinulo, nebylo jeho zásluhou ani vinou. Včas v roce 2003 z ČSSD vystoupil. Například v Plzni funguje onen deformovaný princip oposmlouvy dodnes. Jen místo ČSSD vede koalici s ODS hnutí ANO. To jsou paradoxy...)