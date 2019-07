Díra Václava Havla 2019

26. 7. 2019 / Jan Molič





Když byla před třemi lety přejmenována piazzeta Národního divadla na Náměstí Václava Havla, napsal jsem kamsi, že by tunel pod ní zasluhoval přejmenovat na Díru Václava Havla. Od té doby se tam ale nic nezměnilo. Že nevíte, který prostor mám na mysli?



Vydejte se na náměstí VH. Hned u zábradlí vedle staré budovy ND seběhněte po schodišti o patro níž (je tam takový podchod). V něm už uvidíte šipku WC. Snad tam v minulosti nějaké konkrétní WC bylo, dnes je tam WC tak nějak všude. Chodba se dále rozdvojuje, do pravé části nechoďte, abyste nerušili bezdomovce. V levé části, za zatáčkou, se konečně nachází onen tunel a nad ním zamřížovaná Díra VH.





Pokud si tedy potřebujete odskočit nebo nevíte, kam zrovna s odpadem z vašeho batohu při cestě do parku Národního probuzení, to je to místo. Národ sobě.



Kontrast mezi nově opravenou budovou ND a odkazem na Václava Havla na jedné straně, s bordelem a bezdomovci (čti: lidmi, kteří to nedali) o patro níž, výstižně naplňuje rčení navrch huj, uvnitř fuj. Zavřená mříž jako by pěším vzkazovala: Nepřijeli jste do nároďáku Mercedesem? Tak si slezte až k silnici a vezměte to zaprášeným tunelem.



Na jednom kurzu moderní architektury byla řečena zásadní věc. Totiž, aby moderní budovy vypadaly pěkně, musí se o ně neustále pečovat. Péče je vlastností moderní architektury. Celá budova Nové scény však nepůsobí dojmem neustálé péče. Žulové dlaždice na Náměstí VH i před Novou scénou nedrží, houpou se a občas praskají. V útrobách Nové scény to vypadá jako před 40 lety, tedy spíš že se tam už 40 let na nic nesáhlo.



Otázkou je, zda-li s tím vůbec někdo chce něco dělat. Je to čistě můj názor; ať je architekt Prager vynášen do nebe, je to ovšem taky jeho vina, že prostor nefunguje tak, jak by měl. Že se neustále hledá zkrášlení a využití piazzety, je očividné, jenže ono pořád ne a ne (leda to tam využívají skateboardisti, což ale nebyl záměr). Nebo je to tím, a je to opět můj subjektivní názor, že Nová scéna je od počátku hnusná, takže architektura sama potom dotváří zbytek?



Nakonec kdyby se to opravilo a ta díra vyčistila, nastane problém, kam vyhnat chudáky bezdomovce. Jedno řešení bych ale měl. Na Novou scénu a zaměstnat je v Havlově Žebrácké opeře. Byl by to takový pěkný, hmm, symbol, že.







0