Za patnáct let bude globální oteplování nezastavitelné

29. 7. 2019 / Jiří Hlavenka

Dnes máme další předpovědi: například že před lidstvem je velmi krátká doba - a je jedno jestli to bude let dvanáct, patnáct nebo sedmnáct - po které už bude postupné oteplování planety nezastavitelné a dojde naopak k jeho prudké akceleraci (roztání permafrostu atd). A opět slyšíme totéž: "alarmisté", "přece nemůžeme ubrat ze svého blahobytu kvůli nějakým předpovědím", "jsou to jen předpovědi a ty se často mýlí".Ano, jsou to předpovědi a ty se někdy mýlí. Jsme ale ve stejné situaci jako pacient, kterému lékař říká, že má se čtyřicetiprocentní pravděpodobnost ochoření smrtelnou nemocí - která ale trochu bolí, není příjemná. Není to na sto procent, jen na čtyřicet. Jak by reagoval každý z nás? Neváhal by s léčbou. Každý z nás. Proč se vůči klimatické hrozbě nestavíme podobně? To je nejspíš otázka pro znalce lidské psychiky.A protože ani v 36 stupních by nás neměl opouštět smysl pro humor následují slova samotného velkého proroka: "V každém případě je evidentní, že je v současnosti probíhající globální oteplování – probíhá-li vůbec – velmi mírné, těžko změřitelné, vysoce nepravidelné a bez jakékoli bezprostřední souvislosti s vývojem emisí CO2." (Václav Klaus, 2008).