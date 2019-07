Jak mohou USA reagovat na zánik nové smlouvy START?

31. 7. 2019

Existuje jen málo veřejných známek toho, že Trumpova administrativa uvažuje o několika věcech, jež se stanou, pokud vyprší poslední dohoda o strategických jaderných zbraních, píšou Vincent Manzo a Madison Estes.

Trumpova administrativa artikulovala ambiciózní novou vizi kontroly jaderného zbrojení, která zahrnuje Čínu a snaží se omezit více typů ruských systémů. Tato vize dává zřejmě jen málo místa nové dohodě START, která pomohla omezit počty amerického a ruského jaderného arzenálu a která má vypršet v roce 2021. A přesto nevíme, jak by se administrativa vyrovnala s různými problémy, které vzniknou, pokud nová smlouva START zanikne.

V červnu osm předních Demokratů věnujících se národní bezpečnosti zaslalo Trumpovi dopis pokládající sedm otázek ohledně agendy kontroly zbrojení a toho, jak by mohla být zúročena. Několik těchto otázek zůstává nezodpovězených - přinejmenším ze strany Trumpovy administrativy. Ale určité odpovědi můžeme nabídnout díky nedávné studii thinktanku CNA ohledně potenciálních rizik a možností po vypršení nové dohody START.

"Pokud Rusko navýší rozsah svého strategického jaderného arzenálu, jak by Spojené státy měly reagovat?"

Na rozdíl od let 2009 a 2010, kdy probíhala jednání o nové smlouvě START, Rusko usilovně modernizuje jaderný arzenál. Pokud smlouva vyprší, Rusko může rychle překročit omezení o stovky rozmístěných hlavic. Pak by Spojené státy měly dvě možnosti.

Za prvé by mohly následovat Rusko za limity smlouvy START ohledně rozmístěných bojových hlavic a jejich přepravních prostředků (delivery vehicles); například opětovným přidáním střel a hlavic na raketové ponorky třídy Ohio. Ale tento typ jaderného znovuvyzbrojení by si vyžádal čas, stál by peníze a mohl by vyvolat globální pocit, že USA a Rusko vstupují do nebezpečných závodů ve zbrojení.

Nebo by Spojené státy mohly zůstat v rámci limitů smlouvy START bez ohledu na ruské navyšování. Současný arzenál kombinující mezikontinentální balistické střely, balistické střely odpalované z ponorek a bombardéry vyzbrojené gravitačními bombami a střelami s plochou dráhou letu, by zůstal postačující k odstrašení omezeného i rozsáhlého jaderného útoku, za předpokladu uchování současného programu modernizace. Například i kdyby Rusko maximalizovalo svou kapacitu a zahájilo překvapivý útok, vyčerpalo by většinu rozmístěných sil na americké mezikontinentální balistické střely, takže by si nemohlo být jisté, zda může odstrašit USA od odpovědi zhruba 450 hlavicemi, které by zůstaly na ponorkách třídy Ohio.

To by však znamenalo rozchod s dlouhodobou americkou politikou udržování přibližné početní parity s rozmístěnými ruskými jadernými hlavicemi. Vzhledem k tomu, že hlavní kritika nové smlouvy START ze strany Trumpovy administrativy tvrdí, že nepomáhá snížit velkou asymetrii mezi americkými a ruskými nestrategickými jadernými zbraněmi, zdá se nepravděpodobné, že by administrativa připustila asymetrii na strategické úrovni.

Obě zmíněné možnosti mají svá pro a proti.

Trumpova administrativa má pravdu, že USA musí rozšířit svůj přístup ke kontrole zbrojení. Ověřitelná omezení strategických jaderných sil zůstávají cenná, ale spektrum zbraní a aktérů, kteří mohou vyvolat závody ve zbrojení a jaderný konflikt, se rozšířilo nad rámec úzkých americko-ruských dohod. Proto by Trrumpova administrativa měla prodloužit novou smlouvu START. Prodloužení platnosti by znamenalo uchování ověřitelných omezení pro ruské strategické jaderné síly, zatímco budou USA připravovat nové návrhy uzpůsobené jaderným rizikům 21. století.

Navíc by administrativa měla jednat neprodleně. Pokud by prodloužení platnosti nové smlouvy START přesunula na příští rok, zřejmě by to snížilo schopnost administrativy dosáhnout své cíle v oblasti kontroly zbrojení. Čím více se blížíme únoru 2021, tím více pozornosti představitelé americké obrany, zpravodajství a diplomacie budou muset věnovat zjišťování toho, jak zvládnout výzvy, které se objeví bez nové smlouvy START - a tím méně jí zbude pro konceptualizaci a vyjednání nových a důvěryhodných opatření ke kontrole zbrojení pro vznikající strategické prostředí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE