Další velký moment z moskevských demonstrací tento víkend

Kandidát z Žirinovského (proputinovské) strany LDPR Valerij Bulygin sděluje reportéru televize Dožď, že se policie chová "velmi mírně". Hned poté je zatčen.



"Podle mého názoru jsou akce pracovníků policie dostatečně mírné."

"Mladý muži, půjdete s námi."



