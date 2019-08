Jak komunisté loví rasistické voliče

8. 8. 2019 / Boris Cvek

Vepřín v Letech ovšem nebyl žádný kouzelný mlýnek na prasata, nemohl by v žádném případě nasytit hladový čínský trh. Vepřín v Letech je ale znám široké veřejnosti jako místo sporu mezi českými rasisty a těmi, kdo si chtějí důstojně připomínat nacistickou genocidu Romů. Na tom místě, kde stál totiž vepřín v Letech byl za nacistů koncentrační tábor, odkud byli Romové přepravováni do vyhlazovacích táborů.

Pokud by někdo opravdu měl pocit, že problém je také v nízké produkci vepřového masa v ČR, tak to asi bude formulovat slovy ředitele Svazu chovatelů prasat Jan Stibala, který ví, že v ČR je více vepřínů: „za zdražením stojí větší prodeje masa do Číny, kde chovy decimuje africký mor prasat, ale také to, že zpracovatelé v minulosti nezlevňovali, když byla prasata vykupovaná za ceny nižší, než byly náklady. Chovatelé tak zavírali chovy a nyní prasata nemají, cena proto roste. Od začátku tisíciletí klesly podle údajů Českého statistického úřadu počty v dubnu chovaných prasat ze skoro 3,7 milionu na loňských 1,56 milionu.“ Ty dva miliony prasat, to jsou Lety, víme? Ve skutečnosti bylo v Letech asi 13 tisíc prasat. Ano, třináct tisíc.

Proč tedy ten komunista Filip mluví zrovna o tom vepřínu v Letech? Není jiné vysvětlení než to, že mu jde o přízeň českých rasistů.

