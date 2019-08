Pražská koalice jako laboratoř reálné politiky

6. 8. 2019 / Boris Cvek

Je pozoruhodné, jak se pan europoslanec, současný a možná už jen dočasný předseda TOP09, Jiří Pospíšil věnuje dění na pražské radnici. Petr Fiala a Andrej Babiš jsou, zdá se, angažovaní mnohem méně. Že by měl Jiří Pospíšil slíbené primátorské křeslo za to, když rozbije současnou koalici s Piráty a Prahou sobě?

Zastupitelů je na pražském magistrátu 65. Mandáty jsou rozdělené takto: ODS 14, Piráti 13, Praha sobě 13, Spojené síly 13 a Ano 12. Současná koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil má tedy 39 zastupitelů, což je pohodlná většina. Nicméně Spojené síly nemusí být tak úplně spojené. Jsou tam členové TOP09, STAN nebo KDU-ČSL. Kromě toho Pospíšil dává dlouho najevo, a nyní znovu, že k ODS má jeho formace blíže než k Pirátům (souhlasila by s tím i současná náměstkyně primátora ze STAN Hana Marvanová?). Jenže tam je problém, že koalice Spojených sil s ODS by potřebovala podporu od Ano, neboť Praha sobě odmítá ODS podporovat. Tak to aspoň bylo po komunálních volbách.

Změnilo se nyní něco? Zdá se, že aby mohla vzniknout nová koalice, musely by Spojené síly a ODS přistoupit na spojení s Ano. Možná je pro ODS i TOP09 Ano „menší zlo“ než Piráti, kteří to myslí s předvolebními sliby příliš vážně. A spojené síly se klidně mohou rozpadnout, pro většinu případné nové koalice s Ano a ODS stačí z jejich třinácti hlasů pouhých sedm (14 + 12 + 7 = 33). Současný spor mezi Piráty a Spojenými silami (ale není to rozhodně spor první a napětí je tam cítit už od samého začátku koalice, kdy Spojené síly odmítaly piráta Zdeňka Hřiba jako možného primátora) se týká odvolání ředitele Pražské plynárenské Pavla Janečka a Jiří Pospíšil ho pojímá jako reálný důvod pro konec současné koalice, jak aspoň vyplývá z jeho aktuálního rozhovoru pro Novinky.cz.

Praha už si v minulosti zažila lecjaké politické přemety. Bohuslav Svoboda (ODS) se nejprve stal primátorem na půdorysu koalice ODS a ČSSD, pak ale přežil vzpouru proti sobě v ODS, která vedla k výpovědi koalice s ČSSD, na což Svoboda bravurně zareagoval vytvořením koalice s TOP09. Svobodovi se ale stala osudnou snaha „vyčistit“ pražský Dopravní podnik, v čemž ho podporoval jenom kolega, „také-kůl-v-plotě“, Zdeněk Tůma z TOP09. TOP09 pak získala toleranci ČSSD a Svobodu nahradil v primátorské funkci Tomáš Hudeček. V zákulisí těchto zvratů se pak vyčerpal nátěr nové ODS nebo nové TOP09 a utěšeně rostl potenciál pro Babišovo hnutí, které vyhrálo komunální volby v Praze v roce 2014.

V současnosti jde o to, jaký může být vlastně společný zájem ODS a Ano a TOP09 a jaký signál by to případně vyslalo do celostátní politiky. Bylo by skutečně ironií dějin, kdyby se demonstrace proti Andreji Babišovi za záchranu demokracie konala v městě, kde je u moci primátor, v té době asi ještě stále předseda TOP09, který vládne z milosti Andreje Babiše, neboť Ano je de facto Babišův majetek, a konsolidované pražské ODS, která do TOP09 a Ano zapadá, jako by si s nimi byla od věků souzena.

Musím se přiznat, že pro mne osobně by do celé situace vneslo světlo jasné vyjádření Jana Čižinského z Praha sobě. Jedno je ale jasné: v příkrém kontrastu s Jiřím Pospíšilem na Piráty nijak veřejně nenadává, naopak na svém Facebooku neustále vzbuzuje dojem, že současná koalice je unikátní nadějí pro lepší budoucnost Pražanů. Co si pak myslet o případné koalici TOP09, Ano a ODS? Minulost? Pokračování Bémova dědictví, na kterém si zatím všichni ti chrabří bojovníci proti korupci vylámali zuby? Nebo je to správné slovo „realita“? Realita, která se nezmění, dokud Piráti a Praha sobě nebudou mít jasnou většinu v pražském zastupitelstvu bez nutnosti spoléhat se na jiné.